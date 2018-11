PAREJA. Finalmente, Ricardo Martinelli podrá lanzar su candidatura a la alcaldía del distrito de Panamá por Cambio Democrático, con su enamorado Chello Gálvez como suplente. La junta directiva del partido anunció que respaldará al compañero de nómina que escoja el expresidente. Ese anuncio tendrían que haberlo hecho el Día de San Valentín.

EMBARCADOS. Alejandro Pérez, en NexTV, dijo que en varias ocasiones se reunió con los hijos varones de Martinelli cuando viajaba a Miami a visitar al expresidente. Si no se estaban escondiendo, parece que a los retoños no les importaba mucho la suerte del padre, ya que no se asomaron ni una sola vez por la corte federal en las diversas audiencias del proceso de extradición del exgobernante. Aunque, haciendo memoria, ya para esos días se rumoraba que pasaban buena parte de su tiempo embarcados en un yate sin paradero fijo. En lo que sí tendría razón Pérez es que nadie los buscaría en medio del mar.

ESPIRAL. Según algunos allegados a los hermanos Luis y Ricardo Martinelli Linares, ellos tienen estatus legal en Estados Unidos y todo lo informado es fake news. Pero, según las autoridades de Estados Unidos, los hermanos están ilegalmente en ese país desde 2017, cuando les revocaron la visa, razón por la cual fueron detenidos. Dato curioso es que en ese entonces, cuando se dijo que les habían revocado la visa, los mismos allegados negaron la información y hasta amenazaron con demandar a los medios que lo publicaron.

BIENVENIDA. Uno de los abogados de Martinelli comentó que los hijos del expresidente habían pedido asilo político en Estados Unidos, trámite este que exige la permanencia de los solicitantes en el territorio estadounidense. ¿Acaso nadie les dijo nada de eso a ellos? Difícil de creer. Pero si esperaban que se lo dieran, ahora es poco probable. El frustrado viaje en el White Shark habría hecho zozobrar cualquier esperanza de recibirlo. Pero aún pueden contar con su tierra natal, donde serán recibidos con las puertas de par en par... aunque no sabemos si, después de atravesarlas, estas seguirán abiertas.

IMPERTINENCIA. La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional sigue adelante con la discusión del proyecto de ley que eleva el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) a una autoridad nacional. No sabemos para qué quieren eso si, de hecho, ya los diputados al frente de organismos deportivos hacen lo que les da la gana con los fondos del Estado. En estos tiempos y con los diputados que tenemos, es inevitable que se nos vengan a la cabeza esas sabias palabras que dicen: hecha la ley, hecha la trampa.