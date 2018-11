ORADOR. El Ministerio de Gobierno ha invitado al VIII Concurso Nacional de Oratoria, en conmemoración del LXX aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, retos para el Sistema Penitenciario. El más distinguido de sus huéspedes tendría mucho que decir: que hospitales privados se incorporen al sistema; que el encierro bajo llave y los castigos atentan contra sus derechos; que el sistema necesita un chef de alta cocina –y alguien que pruebe lo que cocina antes– y no más custodios.

CAOS . Si la visita el próximo lunes del presidente de China, Xi Jinping, provocará que algunas oficinas del Estado tengan un horario especial, qué será de la Jornada Mundial de la Juventud, que traerá no unas decenas sino decenas de miles de personas al país. Y hasta la fecha seguimos sin saber qué horario tendrá el Gobierno y/o la empresa privada con la avalancha de gente que vendrá al país. Lentos de verdad.

CURIOSIDAD . Uno de los colaboradores más cercanos del Chapo Guzmán, quien está cantando como canario en el juicio contra el excapo mexicano en Estados Unidos, dijo en la audiencia que ellos se la pasaban viajando por todo el mundo –por placer o por negocios– incluyendo Panamá. Es poco probable que haya venido en Carnaval, así que solo quedan los negocios. Sería interesante saber quiénes eran sus socios, porque con quien negociaba acá seguramente debía “conocer a su cliente”.

PROTESTA. Hoy los jóvenes deportistas del país tienen su manifestación a las 10:00 de la mañana en la cinta costera contra la dirigencia política en las organizaciones deportivas del país, o sea, contra el juegavivo de los políticos. Pero la ocasión es ideal para manifestar la indignación acumulada de todos los ciudadanos por todo lo que sufre este país por culpa de la lacra de la corrupción. Ojalá Benicio se aparezca por allá con las pruebas de que compró implementos deportivos para la juventud panameña y quede aclarado el asunto de sus increíbles bates.

NAVIBURLA. Katleen Levy debe estar probándose el outfit para ir personalmente a repartir los jamones de las Naviferias, después de que el IMA anunciara que estas se celebrarán a partir del 5 de diciembre. En el pasado, las autoridades electorales casi mueren de la risa ante los señalamientos de posible uso de recursos del Estado con fines políticos por parte de Levy, y la Corte no admitió la denuncia del procurador al respecto por considerar que no existía “prueba idónea”. En vista de que aquí no pasa nada, no se extrañen que este año vendan el jamón casado con el arroz de Guyana, con las proteínas vivas que hemos visto en televisión.