‘ NIHAO’. Esto de la visita del presidente chino Xi Jinping realmente tiene al país de vuelta y media. Cuando uno creía que con las banderitas en la cinta costera 3 y camino a las esclusas de Cocolí había visto suficiente, lo impensable sucedió. Resulta que un grupo de funcionarios de algún estamento de seguridad se dedicó a barrer el puente de las Américas, causando un gran congestionamiento vehicular. Primeras impresiones... le dicen.

MÁS COIMAS. Muchos se preguntaban por qué el Ministerio Público (MP) no compulsó copias del caso Odebrecht a la Corte para que investigase al expresidente Ricardo Martinelli. La lógica dice que si están investigando por presuntamente recibir coimas a sus hijos y a la mitad de su Gabinete, y los delatores de la constructora hasta lo mencionaron, también debería haber una investigación para determinar si él también recibió sobornos. Resulta que como el señor ya no es diputado, ahora le corresponde al MP iniciar esta pesquisa, para lo cual ya ha adelantado diligencias. Cuidado y se le termina volteando la tortilla al reo de El Renacer.

SUMADERA. Zulay Rodríguez ha decidido apoyar a Nito Cortizo después de haberle dicho “ungido de la cúpula perredista” y que era “el continuismo de Varela”, entre otras cosas más. Por lo visto, la diputada tiene corta memoria, y el candidato hará lo necesario para llegar a la silla presidencial. Ahora, la duda es: ¿qué recibirá ella a cambio de semejante espaldarazo? Señor Cortizo, hay veces que sumar resta.

CULPAS. Según Rómulo Roux, del informe de país presentado en una conferencia de prensa por las fiscales anticorrupción sobre el caso Odebrecht “lo único claro fue la selectividad, cinismo, ignorancia y maldad”. Lo que no aclara el candidato presidencial por Cambio Democrático es ¿por qué se le vincula con este caso? Si las cosas son como dice, entonces, ¿por qué no despojarse del fuero electoral y permitir que lo investiguen? ¿No es que el que nada debe, nada teme?

‘MERRY CHRISTMAS’. La zarina anticorrupción Angélica Maytín recordó a los funcionarios que está prohibido recibir regalos de proveedores o contratistas del Estado. Eso, a los servidores panameñistas no les debe importar, porque ellos no reciben regalos, sino “donaciones”. Y de eso no hay pruebas. Si hay alguna duda, que se lo pregunten a las fiscales anticorrupción. Maytín anunció que, para que se cumpla la norma, enviará cartas a las distribuidoras de licores para que se abstengan de enviar esas canastas de regalo enormes. Si no le hacen caso los funcionarios, ¿qué se podrá esperar de los empresarios?