LOCURA. En redes sociales circula una encuesta –debidamente retuiteada por la ex primera dama Marta Linares– para medir la aceptación de Ricardo Martinelli como candidato a vicepresidente de la República, en la nómina que encabeza Rómulo Roux. Si Martinelli, por razones constitucionales, no puede aspirar a la Presidencia de la República por lo menos hasta el año 2024, ¿cómo podría optar a un puesto cuyo único propósito es reemplazar al presidente en sus ausencias?

‘BIEN CUIDAO’. Parece que José Ayú Prado ya no contará con el servicio de escoltas del SPI. Por ley, no le corresponden estas atenciones, ya que el SPI solo tiene la responsabilidad de resguardar la seguridad del presidente, su familia, los expresidentes, los candidatos presidenciales y los exdirectores de la entidad. En ninguna de estas categorías encaja Ayú Prado, así que si tiene tanto miedo, que se compre un poodle.

METICHE. Ayú Prado, por cierto, encontró que las audiencias de Martinelli por el caso pichazos eran tan entretenidas que mandó a sus asistentes a escucharlas todas. ¿Y el fallo de la competencia? Con esas hojas podrá decorar su arbolito de Navidad.

SIN PALABRAS. Después del “meme” aquel en el que la Corte anunció su famoso 7-2 del fallo de los pinchazos, sacó otro con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, que era tenebrosamente hilarante: “La corrupción es un grave delito que destruye la confianza entre los ciudadanos y los gobiernos, por ello, es necesario unir fuerzas y trazar objetivos claros para luchar contra todas sus formas y así librar al mundo de este flagelo”. Ser magistrado es como vivir en otro planeta, ¿no? Deberían leer lo que la gente les respondió, quizás así regresen al planeta Tierra.

NI UN PASO ATRÁS. Otros que viven en Plutón parecen ser los del estado mayor de los bomberos. Al director de Pandeportes –Mario Pérez– lo nombraron en el benemérito cuerpo con el rango honorario de teniente coronel. Solo falta llamar al servicio honorario a Benicio, Patacón y a Wever con el rango de general de brigada, y entonces veremos los primeros carros bomba del mundo de $5 millones donados en algún deshabitado islote de Guna Yala.

BOTELLAS. A propósito, el secretario y la subsecretaria de la Asamblea Nacional están de licencia e indispuesta, respectivamente, por lo que la sesión de ayer no pudo desarrollarse normalmente. Parece mentira que la Asamblea no haya podido sesionar por esta razón, habiendo tantos emplanillados. ¿Es que ni para leer las actas sirve esta gente? Si la Asamblea no puede reemplazar a un tipo como Wever, realmente están mal.