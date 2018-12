EL CHIQUILLO. Hay que ver lo que hacen algunos candidatos por ganar uno o dos votos. ¿Recuerdan a Giselle Burillo en campaña para buscar la candidatura a la presidencia en las primarias de CD? Ella bailó Gangnam Style, pero ahora su excopartidario Mimito Arias se aventuró en una patineta. ¿Qué le hace pensar a este señor que el país necesita a un patinador? Lo que debería estar haciendo es explicar a las autoridades sus patinazos con Odebrecht.

INTERROGANTE. Martinelli ha anunciado en Twitter, con mucho orgullo, además, que tiene demandadas a 56 personas por calumnia e injuria. De aquí a mayo, seguramente seguirá perdiendo votos. Pero lo interesante es que el número de querellas debe ser un récord Guinness, lo cual genera una pregunta, ¿quién es el del problema, el querellante o toda esa gente que lo critica?

POLIGRAMÁTICA. Ahora que los diputados Yanibel y Quibián han develado su ya no tan secreto amor –con una romántica fotografía que habrá tomado el mismo Cupido– los acuerdos de recámara entre Cambio Democrático y el PRD dejan de ser metafóricos. Ahora son literales.

¡HBD, QUIBIÁN! Y ayer, que era el cumpleaños del diputado consorte, la señora presidenta de la Asamblea se ausentó del pleno, quizás para organizarle una fiestecita a su pareja, aunque se desconoce dónde habría sido: si en su casita de playa en Majagual (Capira) o en su apartamento en Country Club (Clayton) –comprado a un cuarto de millón de dólares– o en su residencia en Altos de Panamá.

‘PAVIOLOS’. Aparte de aprobar el presupuesto del Estado y la ley de Panamá Pacífico –que bien pudo aprobarse en enero– realmente la convocatoria de sesiones extraordinarias de la Asamblea ha sido otro fiasco con estos diputados. Para variar, la sesión del pleno de ayer no duró ni una hora y casi no tuvo participación de los diputados. Después dicen que es pura campaña.

DERROCHE. Hablando de diputados y despilfarros, lo que no se sabía es que a los suplentes de provincias se les paga el hospedaje en la ciudad. El Legislativo ha desembolsado unos $50 mil en pagos a un hotel para que puedan asistir a las sesiones extraordinarias. Sí, las mismas de las que se “pavean”. ¡Qué siga el fiesto!

IMPERCEPTIBLE. El presidente Juan Carlos Varela cumplió ayer 55 primaveras y las celebró en la comunidad de El Bale. Y pensar que no se había ni siquiera notado su regreso de Marruecos, porque ya no hay diferencia en si está o no en el país: todo marcha igual. El de ayer fue su último cumpleaños en la Presidencia. El próximo año lo podrá celebrar en Nueva York o en un juzgado.