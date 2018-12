COPARTIDARIO. Rómulo Roux dijo en redes que una simpatizante se le quejó de que tenía un “pataconcito” frente a su casa en San Miguelito y que el olor de la basura no se aguanta. No se sabe qué le respondió Roux, pero seguro que no le dijo que eso es problema del municipio –no del Gobierno– y que el responsable es su alcalde que, a propósito, es de Cambio Democrático. Ser sincero también genera simpatías y votos, señor Roux.

LEEENTOSS. En el IMA caminan a la misma velocidad que el presidente de la República. Los resultados de una reunión que se celebró el martes –y que terminó a mediodía– fueron divulgados al día siguiente y en horas de la noche. Eso del “tortuguismo” se lo han tomado realmente en serio.

ABUSIVO. El enamorado de Martinelli, el búfalo sexual, sigue sin convocar a sus colegas de la Comisión de Credenciales porque, según él, no hay ambiente para discutir la ratificación de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema. ¿Qué necesita? ¿Una murga? ¿Fuegos artificiales? Si no le gustan los candidatos, puede votar en su contra, pero su deber es llamar a sus colegas, ya sea para rechazo o aprobación, pero lo que no puede hacer es tomar la decisión por todos. ¡Cínico!

SIN CEREBRO. Hay que ver lo creativos que se ponen en la ATTT en esta época. Dado el crecimiento que registran algunas ciudades del interior, no saben qué hacer con el tráfico, así que trasladan sus absurdos modelos de circulación. En Penonomé, siguiendo órdenes de las que debe estar al tanto el director, han cambiado el sentido de las principales vías y han causado el caos. Es un completo fracaso. Las filas de carros ahora son interminables –han creado grandes tranques– y, encima, la Policía no está para ayudar, sino para multar. ¡Y que viva la Navidad!

¡ BASTA! En la Asamblea insisten con el proyecto para convertir en autoridad nacional al Instituto Panameño de Deportes. ¿A qué se deberá tanto interés? La población y los deportistas ya han dicho alto y claro que no quieren a la política metida en los deportes. ¿Cuándo será que los diputados van a entender que nadie los quiere en este asunto? ¡A legislar, señores!

CUENTO. No es casual que a pesar de que el pleno de la Corte no lo discutió, sí incluyó en su agenda el debate sobre matrimonio igualitario. Llama la atención que se pensara discutir este controversial tema a unas semanas de la JMJ y justo cuando acaban de emitir un fallo –el del caso de los pinchazos– que ha sido duramente cuestionado por la población y que ha profundizado aún más las grietas de su credibilidad. Esto huele a querer tapar un escándalo con otro escándalo.