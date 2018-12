‘ FIESTO’. Los diputados se han inventado un largo break de Navidad y Año Nuevo: acordaron no sesionar los lunes 24 y 31 de diciembre. De ese modo, encontraron la forma de festejar desde el mediodía del jueves hasta la mañana del miércoles, por dos semanas seguidas, sin las interrupciones propias de los gajes del oficio. Eso tiene sentido: seguramente deben forrar en papel de regalo los bates de $300. Además, las botellas de champán no se enfrían solas. Los abnegados diputados necesitan tiempo para organizar todo eso y también las delicias de la cocina criolla a la que ya están acostumbrados, como el paté, el faisán, el caviar… No sería extraño que alguno se apareciera en la mesa con un jabalí para cenar, como la realeza europea.

CORRILLOS EQUINOS. En los establos del hipódromo Presidente Remón se comenta que el exlegislador Bernabé Pérez –ese que aspiró a ser contralor y que colaboró en la gestión de contratos de consultoría de la Asamblea Nacional a favor de mozos de corral– está en campaña: anda prometiendo puestos de trabajo a sus allegados, porque si gana Nito Cortizo da por hecho que le darán la dirección de la Junta de Control de Juegos. Tremendo sería el favor que le debe Cortizo a este señor para que se hagan estos comentarios.

‘HOME RUN’. Benicio Robinson fue reelecto presidente de la Federación Panameña de Béisbol sin un solo voto en contra –y sin una nómina rival– para un período de cuatro años, en el que seguramente seguirán las millonarias ayudas para las ligas fantasma y más maderos “bam bam” –de $400– para los torneos comarcales inexistentes. Hemos empeorado, la lucha continúa.

DESEO DE AÑO NUEVO. Por cierto, señor Robinson, el coliseo juvenil Justino Gato Brujo Salinas, de Panamá Oeste, donde una vez jugó el astro panameño Mariano Rivera, se cae a pedazos. Ya que tan buena entrada tiene en Pandeportes –como miembro del Consejo Nacional de la Actividad Física, que regenta el organismo deportivo– debería hacer algo. Sería embarazoso poner una foto actual de esta instalación junto a Mariano cuando entre al Salón de la Fama, que puede ser el próximo mes. ¿O primero quiere que le den las llaves de Puerto Caimito?

FIRMAS FANTASMA. Sería buenísimo que el fiscal electoral Eduardo Peñaloza fuera proactivo de una vez y comenzara una investigación por el asunto de las firmas de difuntos en los libros de los independientes. En teoría, le quedan solo 11 días en el puesto, así que a ver qué sucede primero: le nombran su reemplazo o investiga este escándalo.