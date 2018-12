¿A CASA? No bien se sabe entre otros juzgadores, la defensa de Ricardo Martinelli no ha perdido el tiempo para solicitar que manden a su cliente a su casita en San Francisco. El expediente del caso de los pinchazos aún no ha llegado a la justicia ordinaria y ya empieza el relajo. Cuidado y, en medio de estas fiestas, se le cumple el ansiado milagro.

‘ NAVIDITIS’. Por el momento, Martinelli está en un hospital privado, porque sus abogados pidieron que le practicaran varios exámenes. También solicitaron que permaneciera hospitalizado todo el tiempo que fuera necesario mientras se le hacían las pruebas. Bueno, no hay por qué sorprenderse si el paciente pasa la Navidad en una suite hospitalaria, donde Santa Claus lo podrá visitar con su bolsa llena de regalos.

SUERTE Y ALEGRÍA. Parece que a Mario Miller le es indiferente el llamado a sesiones extraordinarias, porque ayer a mediodía, cuando se suponía debía atender sus obligaciones como diputado, fue avistado en los predios de la Lotería Nacional de Beneficencia, comprando chances. ¿Será que los $7 mil mensuales y la planilla 002 no son suficientes?

JUEGAVIVOS. Operativos nocturnos de la Acodeco dieron con un número importante –más de 7 mil– de anomalías en negocios, como productos vencidos y mercancía que cuando era leída por el escáner en la caja de pago, el precio era mayor al que tenía en la estantería. Son trampas cazabobos. Ya ni se puede confiar en los negocios formales. Unos roban con pistolas, otros con abusosy mentiras.

SIN PLATA. Marcella Machi Vallarino, una de las incansables promotoras del establecimiento de un hemocentro en Panamá (que es ley de la República desde el 24 de abril pasado), advirtió que no hay dinero asignado para este proyecto en el presupuesto de 2019. Para las partidas secretas de los diputados y las tarimas y alfombras de la JMJ sí hay millones, pero para salvar vidas, no. En este país, las prioridades realmente están invertidas.

NOMENCLATURA. Aidan Bell, cofundador de una empresa británica de construcción, ganó una subasta on line hecha para nombrar a una especie de anfibio ciego recién descubierto en Panamá. El nuevo anfibio fue bautizado dermophis donaldtrumpi, en honor al presidente estadounidense. Imagínense lo que sucederá cuando descubran una nueva tortuga.

AUDITORÍAS. En Arraiján, el alcalde Pedro Sánchez fue separado por 30 días y la vicealcaldesa, Militza Palma, que lo reemplazará, lo primero que hizo fue pedir una auditoría forense a la Contraloría: las finanzas de la comuna son un desastre. Por los vientos que soplan, nada bueno encontrarán los auditores en esas cuentas.