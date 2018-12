GEMELOS. El presidente Donald Trump, hablando por teléfono, le preguntó a un niño de siete años si aún creía en Santa Claus. De verdad que no hay nadie más cretino en la tierra que este ser... Bueno, sin contar el que tenemos aquí en Panamá, quien, en una ocasión, insultó a un niño a través de Twitter.

ILUSO. Dice Nito Cortizo, en un mensaje de felicitaciones navideñas que “ la Navidad es compartir, es dar sin esperar nada a cambio, es demostrar el país de gente buena que somos, un país con esperanza que celebra y comparte lo bueno”. Eso será en estos días, porque una vez que gane las elecciones en 2019 –con la súper alianza que lo pondrá en el solio presidencial–, eso de “dar sin esperar nada a cambio” se acaba. En política no hay nada gratis y quienes lo llevarán al poder son la prueba tangible de que no existe tal generosidad. Prepárese para pagar los favores...

INSEGURIDAD. Un espectacular tiroteo en la autopista Panamá-Colón, con saldo de una persona asesinada, deja en evidencia la vulnerabilidad de las calles en el país. Pero, además, a juicio de entendidos, este es un asesinato vinculado al control de los puertos en Colón por parte de mafias que operan en su interior. Parece que no solo se requiere de la renovación urbana en la ciudad atlántica. También hará falta una renovación humana, pero como ese tipo de proyectos no es visible como una calle o un edificio, nunca veremos tal renovación. Odebrecht no hace obras sociales.

ADENDAS. Por cierto, Odebrecht ya recibió del Estado el chequecito de 17 millones de dólares, producto de la negociación con Etesa por el proyecto de construcción de la tercera línea de transmisión eléctrica, con lo cual la obra terminó costando unos 400 millones de dólares. En consecuencia, Odebrecht inició los trámites para retirar una demanda de arbitraje que tenía a la empresa eléctrica contra la pared.

GOTA A GOTA... Y de adenda en adenda, Odebrecht parece que busca pagarle a Panamá los 220 millones de dólares en multa con esta platita extra, pues también está en ciernes otra modificación al contrato de la nueva terminal aérea de Tocumen por unos 18 millones de dólares. Al final, es posible que la terminal termine costando más de 900 millones, pese a que originalmente se pactaron unos 680 millones de dólares. Y encima, amenazan con demandas al Estado. Con estos de Odebrecht, la palabra cínicos casi es un elogio.

INCANSABLES. Zulay Rodríguez se disfrazó de Santa Claus; Katleen Levy publicó una foto mostrando cómo cocinaba su pavo, y Raúl Pineda parece que se fue a Colombia a celebrar la llegada de Zulay, perdón de Santa Claus. Ni en Navidad dejan de hacer campaña.