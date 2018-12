‘TUTTI FRUTI’. Con esto de las alianzas, hay algunos políticos que están dispuestos a negociar con Dios y con el diablo. José Muñoz, por ejemplo, le propuso al Panameñista que lo postulen en su circuito en Tocumen. Así, su nombre aparecería en la papeleta del Panameñista y en la de Alianza.

SER O NO SER. Según se dice, algunos miembros de CD no están muy convencidos de la posibilidad de una alianza con el PRD, ya que quien saldría perdiendo en la ecuación sería su candidato presidencial, Rómulo Roux. Como en política todo se vale, algunos –tanto del PRD como de CD– deben haber empezado a hacer gárgaras para tragar grandes sapos .

ASUETO. El Gobierno decretó el cierre de las oficinas públicas para la JMJ, y el órgano Judicial no tardó en sumarse ayer. La Cámara de Comercio, en cambio, recomendó buscar otras alternativas, lo cual es válido, pero en este país –en el que la imaginación de los políticos es tan escasa– todo lo resuelven decretando días de asueto. ¡Fiesto con plata ajena!

CUANDO SOBRA PLATA. Alejandro Pérez – abogado de Ricardo Martinelli- denunció a los dos magistrados que votaron contra la declinación de competencia de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de los pinchazos: Luis Mario Carrasco y Abel Zamorano. No hay duda de que la botadera de plata es de antología. Desde romper dinero en efectivo hasta contratar a abogados que ni siquiera saben escribir el nombre de quienes demanda.

‘HOUSE OF CARDS’. El último “castigo” impuesto a Martinelli –según él mismo denunció en Twitter– fue “cortarle” las series “por la mitad”. Lo único que hasta ahora creíamos cortado en dos son los billetes de $10 que desbarató cuando le informaron que no podía tener más de $20 en efectivo en El Renacer. Como los custodios también se llevaron USB y dos discos duros, se presume que ahí estaban las series de TV que el expresidente reclama como parte de su esparcimiento. Por cierto, si se quedó sin aparatos, ¿cómo hace para escribir mensajes en redes sociales? Ojo, que los custodios le quitaron un cargador de celular, pero no un smartphone.

¿SÍ O NO? ¿Se acuerdan que la semana pasada el expresidente Ricardo Martinelli reclamaba la práctica de unos exámenes médicos, con carácter de urgencia? Ahora dice que solo se los hace si los autorizan sus doctores. Quién lo entiende... Ojalá no se salga ahora con que se trata de un inocente mariposa.