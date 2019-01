CONGOLANDIA. Definitivamente que el descaro ha llegado a nuevos límites en Panamá. Resulta que el candidato a la Alcaldía, por la libre postulación y respaldado por Cambio Democrático, ha organizado una cena para recaudar fondos, en la que cada puesto cuesta $1,000. Increíble, que encima de que todavía no se ha aclarado eso de los millones de dólares malversados durante su presidencia, ahora pretenda que los votantes financien su campaña a la Alcaldía. TE, ojo con ese subsidio electoral.

VEDA ELECTORAL. La diputada Marilyn Vallarino debe creer que los panameños no somos muy inteligentes. Ha colocado en la autopista Arraiján-La Chorrera una valla promocionándose detrás de su fundación. Y así quiere reelegirse. Como ayer domingo regresó del Desfile de las Mil Polleras una gran cantidad de políticos y funcionarios, incluyendo aquellos del Tribunal Electoral, ojalá que pronto alguien investigue y tome las acciones correspondientes. Ya basta de tanto “juega vivo”.

¿OTRA VEZ? Quien ha decidido regresar al ruedo político es Porfirio Bolita Ellis. Parece que “Cambio Democrático” piensa participar del torneo electoral, con más de lo mismo. Qué tal si este candidato a diputado, en lugar de pensar ocupar una curul comienza por contarnos la verdad de todo lo que se le acusa, pero esta vez con pruebas en mano y no con subterfugios legales. Después de todo, no sabemos todavía a dónde fueron a parar los millones de dólares, supuestamente, malversados en el caso de Riegos de Tonosí.

COMPAÑEROS. Hoy se supone que el candidato a la Alcaldía por el PRD, José Luis Fábrega, anunciará a su compañero de fórmula. Corren las apuestas y los del Molirena proponen a Judy Meana. Habrá que ver si la alianza comienza a rendir sus primeros frutos. Por su lado, ya se sabe que el búfalo sexual acompañará a Ricardo Martinelli, y Adolfo Beby Valderrama todavía no se ha decidido.

‘DÉJÁ VU’. Esta será una semana importante para el caso de los pinchazos telefónicos. Mañana vence el período de notificación del fallo que declinó la competencia de la Corte y ya todas las partes han sido comunicadas. En otras palabras, el terreno está abonado para que la carpetilla baje al Sistema Penal Acusatorio y se sepa, por fin, a qué juez le corresponderá. A ver con qué se sale ahora el dream team del reo de El Renacer.

‘GHOSTBUSTERS’. El candidato presidencial Saúl Méndez dijo ayer que no piensa privatizar la Caja de Seguro Social. Aunque no ha dicho nada que ya no supiéramos, la pregunta es: ¿qué otro candidato lo ha propuesto? Sencillo, ninguno.