PARRANDA. Anoche, el grupo Fuerza Independiente celebró un coctel bailable en el hotel Miramar. Irónicamente, el invitado especial fue el candidato presidencial por el PRD, Nito Cortizo. Que empiecen a buscar en el diccionario el significado de la frase “candidato independiente”, porque algunos ya están dando señales de no ser tan independientes como dicen, si no, que le pregunten a Judy Meana.

DEFENSORA. Y hablando de Judy Meana, esta ha salido en defensa de (¿su copartidaria?) La Polla Assilem, un personaje de las redes sociales reconvertido en producto político, que ha tenido la osadía de aceptar una candidatura del Molirena como diputada suplente en el circuito 8-10. Para Meana, los votantes deben valorar la “capacidad para aprender y ganas de trabajar” de la candidata Assilem, y no su falta de experiencia y vocación para el descontrol. Deben estar muy mal las cosas en el Molirena cuando recurren a figuras así para llamar la atención del electorado.

PARACAÍDAS 1. Aquí teníamos rato de no saber de la vida de Mimito Arias. Pero el señor apareció nada menos que en la postulación de Ricardo Martinelli y Sergio Gálvez como candidatos a alcalde y vicealcalde del distrito de Panamá, en un acto celebrado esta semana en la sede de Cambio Democrático, partido al que ya no pertenece. En dicho acto, Arias coincidió con Rómulo Roux, verdugo de su efímera candidatura presidencial por el partido Alianza. Algo no debe andar bien cuando personas actúan con poco amor propio y autoestima.

PARACAÍDAS 2. Pero Arias no es el único expatriado que se presentó en la ceremonia de postulación de Martinelli. También concurrió Guillermo Ferrufino, quien renunció a CD en julio pasado, cuando se enteró de que Roux y el resto de la directiva de dicho colectivo no someterían a primarias la candidatura por la Alcaldía de Panamá. O es un desmemoriado o simplemente no le importa que le hagan fuchi. El día que el ingreso a estos eventos sea con invitación en mano, se les acaba el “fiesto”.

POR SI ACASO. Por estos días, el Panameñista está por celebrar su directorio para definir los candidatos que ocuparán los puestos reservados para posibles alianzas. Sería interesante saber si el que han reservado para el 8-7 se lo estarán guardando al ahora no tan favorito del presidente Varela, Beby Valderrama, en caso de que no gane la comuna capitalina.

MAL RATO. El dirigente de los jubilados Eladio Fernández reapareció ayer en medio de una protesta, solo para que sus compañeros le gritaran traidor. ¿Quién lo habrá mandado?