NO ALINEADOS. Según se supo, las cosas parecen no andar del todo bien por el paraíso. Las diferencias entre los mandamases del PRD -los diputados Benicio Robinson y Pedro Miguel González- por los acuerdos a los que llegó el colectivo para firmar la alianza con los gallos podría generar fracturas en la dirigencia. Muy mal inicio para una campaña que todavía no comienza, ojalá que el candidato ponga orden entre esos dos.

SANCIONES. La alcaldía capitalina ha hecho público un anuncio publicitario en el cual le da las gracias al país a propósito de la JMJ. En varias de las fotos se ve al alcade y candidato presidencial por el partido de gobierno participando de las actividades del evento. ¿Qué sentido tendría hacer un anuncio como este cuando no se trataba de un evento municipal? Qué tal si el fiscal electoral se hace la misma pregunta ahora que finalmente le ha dado por trabajar. Al menos ya uno de los tres magistrados solicitó retirar la “publicidad disimulada” duranta la veda electoral.

EL FAVORITO. El Ministerio de Ambiente lleva a cabo una campaña de entrega al público de bolsas reutilizables, a propósito de la implementación de la ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas de polietileno. Y aunque la inciativa sea una “Idea Genial”, habrá que averiguar quiénes están detrás de la empresa contratista, ya que ha recibido varias compras directas por parte del Gobierno. Seguramente habrá algún “Mimado” detrás de todo esto.

TIC TOC TIC TOC. Esta semana promete traer novedades para dos casos de alto perfil que maneja el Ministerio Público. El primero guarda relación con el hijo de un magistrado de la Corte Suprema, que por estos días fue mencionado hasta en una publicación española. El otro tiene una larga lista de imputados que mordieron la manzana de la tentación.

¿CAMBIO? En su cuenta de Twiter el candidato presidencial por Cambio Democrático, Rómulo Roux, escribió: “Este es el año para hacer un cambio definitivo en nuestro país! Ya estamos cerca del futuro que queremos”. A ver, señor candidato, ¿cómo es que piensa hacer ese cambio con la misma gente? ¿O es que ya se le olvidó el famoso almuerzo del “perdón” de hace tan solo unos días? Los panameños podremos tener malos ratos... pero no mala memoria.

CAMARADAS. Mientras el Frente Amplio por la Democracia y Frenadeso parecen relacionistas públicos del gobierno de Nicolás Maduro, al candidato presidencial no se le ha oído decir nada. ¿Cálculo político o será que los chavistas también están divididos en Panamá?