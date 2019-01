VERDADES. El diputado oficialista y candidato a la alcaldía capitalina Beby Valderrama posteó en su cuenta de Twitter: “Como alcalde quiero construir una economía fuerte en Panamá, atrayendo compañías de todas partes del mundo para que se instalen y creen empleos. Esta ley [evasión fiscal] es una necesidad, ya que busca penalizar a los evasores de impuestos, algo que es ilegal en la mayoría de los países del mundo”. Si es tan importante este proyecto, entonces diputado, ¿por qué no asistió a su discusión en el pleno? Lo demás es simplemente politiquería dura y pura.

DRAMA. Dice Benicio Robinson que su molestia con su copartidario Pedro Miguel González, entre otras cosas, es porque este último no inscribió el acuerdo de alianzas parciales con el CD light, perdón, con el partido Alianza de José Muñoz. Y que por increíble que parezca, ahora está sorprendido, pues no tiene la menor idea de cómo fue que se filtró la carta en la que quedan al descubierto sus diferencias con González. Esta novela debería llamarse algo así como “Traición, poder y amor”.

A TODO COLOR. El Tribunal Electoral dijo ayer que no es viable la petición de los independientes de cambiar los colores que los representarán en la papeleta presidencial del próximo 5 de mayo. Increíble que esto sea un tema de discusión.

EXCUSAS. Ahora, Marco Ameglio y Dimitri Flores tienen algo en común. Ambos coinciden en que el Tribunal Electoral conspira en su contra para sacarlos del ruedo político. Esta parece ser la excusa de todo aquel que tiene que responder algún cuestionamiento. ¿No sería mejor demostrar ante la jurisdicción correspondiente que son inocentes de lo que se les acusa?

‘REAL ESTATE’. Durante la discusión en tercer debate del proyecto que penaliza la evasión fiscal hubo un par de intervenciones curiosas. Por un lado, la diputada Zulay Rodríguez insiste en rechazarlo, argumentando una serie de razones sin pies ni cabeza, que solo buscan generar pánico y, por qué no, a lo mejor proteger los intereses de algunos allegados que no tienen cómo justificar sus andanzas. Por otro lado, el diputado Felipe Vargas anunció que votaría contra el proyecto del código tributario que ya había sido aprobado en tercer debate el lunes pasado. La cara de Yanibel Ábrego fue como Mastercard... no tuvo precio.

DE PESCA. La Comisión de Gobierno, que preside el diputado Rubén De León, parece haber iniciado su época de producción de crustáceos. Ahora trata de levantar la veda para la importación de armas de fuego. Cuidado, pues, porque camarón que se duerme...