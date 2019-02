LAPSUS 1. Ayer en la Asamblea, la locuaz diputada Zulay Rodríguez, en una de sus intervenciones, afirmó que “se decía” que en la junta directiva del Canal se nombraría a la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo, quien, según ella, no supo defender los “6 mil empleos” de La Estrella y El Siglo. ¿En serio? A ese número no se llega ni sumando la planilla de todos los medios impresos del país.

LAPSUS 2. Pero la cosa siguió. Dijo que Varela nombraría en esa misma directiva al embajador de “Washington en Panamá”, Emanuel González Revilla. Ni que fuera Donald Trump.

LAPSUS 3. Y, para cerrar con broche de oro, aseguró que Jorge González, ministro y nuevo consentido del presidente Varela, era otro potencial candidato del presidente para la directiva del Canal. Definitivamente que esto sí sería un gran desastre. Pero, ¿no se estaría refiriendo a Jorge García Icaza?

NO, NO Y NO. Señores, la calle está dura hasta para los candidatos a presidente. A Blandón y a Roux les dieron calabazas a dos manos. Roux terminó renunciando a la posibilidad de caminar hacia mayo de la mano de una mujer y optó por un camarógrafo. Blandón persistió pero, ante la negativa de una exministra y una ejecutiva de trayectoria gremial, transó por una compañera de fórmula que ha dicho alto, claro y en reiteradas ocasiones, que está dispuesta a acompañarlo, pero que su líder no es él, porque su líder es de otro mundo.

HUELE A MIEDO. CD parece tener un nuevo “patrón”, que lo controla todo. Hasta a su propio vice. Sería bueno saber por qué a Luis Casís ahora se le ve tan poco en los medios.

SIN MORAL. El autodenominado búfalo sexual está enfadado con el juez que le negó la fianza a Ricardo Martinelli. “La justicia aquí está en entredicho.... está politizada. Ese juez que le negó la fianza a Martinelli es una vergüenza para el Órgano Judicial”, dijo. Todos los jueces han dicho lo mismo, en Estados Unidos, en la Corte y ahora en la justicia ordinaria. Alguien más debería tener vergüenza aquí.

CÍNICO. El director de Pandeportes, Mario Pérez, tras estallar el escándalo de las federaciones deportivas, prometió ayudar en las investigaciones. Tanta es su “ayuda” que La Prensa ya va por el quinto habeas data porque no suelta información. ¿Cómo así?

NOTICIAS DE PALACIO. La Secretaría de Comunicación del Estado tuvo que sacar un comunicado para explicar que los insultos de grueso calibre de uno de sus funcionarios divulgados en redes sociales no representan el sentir ni los modales de esa dependencia. Lo que deben hacer es revisar su política de reclutamiento, si es que la tienen.