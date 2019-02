BUMERÁN. Varios esperaban la salida de El Renacer de Gustavo Pérez, pero lo que muchos no se imaginaron fue la expresión que lanzó cuando una periodista le preguntó que si pensaba que su excompañero de prisión y exjefe era “una víctima” porque no le habían concedido fianza. “Víctima he sido yo, cuatro años y un mes y me quedé aquí y no salí a ningún lado, me quedé aquí en Panamá”, respondió. A más de uno se le ha de haber convertido la sonrisa en morisqueta.

CORTIZONA. El candidato presidencial Nito Cortizo ha dicho que reducirá el costo de los medicamentos, para lo que impulsará la creación de laboratorios que fabriquen estos fármacos en las riberas del Canal. Ojalá que alguien le ponga el cascabel al gato al abuso en el precio de las medicinas, pero, señor Cortizo, cuidado que esta iniciativa termina como la del control de precios que prometió el presidente Juan Carlos Varela en medio de su campaña.

‘STRIKE’ DOS. Una vez más el comunicador Luis Casís, compañero de fórmula del candidato presidencial Rómulo Roux, cancela una entrevista con un medio de comunicación. Cero y van dos, al menos de las que sabemos. Menos mal que lo escogieron precisamente por ser popular. ¿Cuál es el miedo ahora?

A BAILAR. Una diputada que busca la reelección en el circuito 8-2 es conocida por sus electores por las fiestas con comida, bebida y entretenimiento gratis. Las francachelas han tenido en el escenario a importantes músicos de la farándula típica nacional como Sandra Sandoval y Ulpiano Vergara. Verdaderamente que con la plata del erario qué fácil es ganar votos.

LA MANDAMÁS. Esta misma política parece manejar su circuito como todo un feudo. De hecho, según se supo, hasta dispone de los fondos de los representantes de corregimiento de manera discrecional. Cuidado y esta señora termina como María Antonieta... sin trono.

PATALETA. Rodrigo Sarasqueta, miembro de Cambio Democrático, impugnó la candidatura presidencial de Rómulo Roux, nuevamente, alegando que el candidato tiene nacionalidad estadounidense y que ejerció “ampliamente y sin ninguna limitación esa ciudadanía”. Mientras que Sarasqueta insiste en decapitar a Rómulo, otros que juraron que nunca lo apoyarían, comen y beben a su derecha. Ironías de la vida.

REVÉS. Hoy se realizará el sorteo para escoger los tres magistrados del tribunal de juicio que llevarán el caso de las escuchas del expresidente Ricardo Martinelli. Más de uno debe lamentar haber trasladado el proceso a la justicia ordinaria.