¿LO MEJOR DE LO MEJOR? Si hay alguien que sabe minimizar los problemas en los que está metido es Mario Pérez, el de Pandeportes. En su informe de gestión esta semana, una periodista le preguntó si podía calificar del 1 al 10 su administración al frente de la institución del deporte. Con la mejor de sus sonrisas, Pérez respondió que definitivamente era un 11. Después de aquel famoso ¡Playboy! en vez de ¡playball!, es posible que el señor Pérez haya entendido todo al revés, porque su gestión está más cerca de pésima que de sobresaliente. ¿Alguien se lo puede explicar?

¿CÓMO ASÍ? Los candidatos a directivos del Canal han recibido una crítica merecida. Son funcionarios cuya cercanía con Varela es innegable. Quizás tengan méritos, pero su debilidad es su vocación política, más que empresarial. Ahí se requiere iniciativa para nuevos negocios. No porque el impresentable de Benicio Robinson no los quiere porque no son hijos del pueblo, o porque haya una esclusa en Colón debe haber un colonense. Si ese fuera el criterio, Suntracs pediría a un obrero en la directiva porque construyó la ampliación, o un piloto, porque ellos cruzan los buques. Es esta falta de criterio de nuestros políticos lo que nos ancla en la mediocridad.

TRABALENGUAS. El diputado pica gallo Pancho Alemán ha sacado en redes un video, al ritmo del reguetón, en el que dice a sus electores, entre otras cosas, que “si Pancho lo dice, Pancho lo cumple”. Lo que Pancho promete es una mejor educación, transporte y empleo. Con más de 15 años en la Asamblea, ya estos problemas no deberían existir en su circuito. Entonces: Pancho, ¿cumple o no cumple?

MAL ANFITRIÓN. Durante la sesión de la Comisión de Presupuesto del pasado miércoles, los representantes de los estamentos de seguridad, y hasta el propio viceministro de esa cartera, sufrieron uno de los acostumbrados desplantes de soberbia del diputado Benicio Robinson, quien pidió un receso de 5 minutos, que se extendió para que el diputado almorzara, mientras los invitados saltaban garrocha. A algunos la educación y los buenos modales no les entran ni con garrote.

TRUEQUE. En la sesión de la Comisión de Credenciales en la que se ratificó al director encargado de la CSS, Julio García Valarini, la diputada Zulay Rodríguez le dio su voto a condición de que presente, la próxima semana, una ley para bajar el precio de las medicinas. Luego, Chello Gálvez dijo que mejor dos semanas. Aunque legítima la iniciativa, si así son las negociaciones en la Asamblea cuando son públicas, cómo serán las secretas. Ahora, a comprar pop corn para ver cómo García Valarini intenta que la Asamblea apruebe una ley en la que toca a la poderosa y sagrada industria farmacéutica.