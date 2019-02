INFLUENCIAS. La exencargada de asuntos legales del la extinta firma forense Mossack Fonseca, la abogada Sara Montenegro, es ahora la candidata a suplente del diputado Crispiano Adames, en el circuito 8-7, por el PRD. Sería interesante conocer cómo estos dos abordarían temas como la evasión fiscal y la prescripción de los delitos. Dios los crea y la política los une.

SIETE VIDAS. Parece que algunos políticos no escarmientan. El Panameñista y el Partido Popular han postulado para diputado en el circuito 8-5 al exdirector del IMA Edwin Candín Cárdenas, quien fue procesado por supuestas irregularidades en el ejercicio de su cargo y que posteriormente fue absuelto durante este mismo gobierno. ¿De verdad no había mejores candidatos en La Chorrera?

OTRA VEZ. Después de haber tenido su par de incidentes mientras manejaba y montaba a caballo, Guillermo Ferrufino ya comenzó a caminar las calles del circuito 8-7, de donde pretende ser diputado. En una ocasión hasta se le vio en compañía de su excolega de Gabinete Giselle Burillo, quien quiere llegar al Parlacen. Y como muchos dicen: “Aquí no pasa nada”.

CUADRILÁTERO. La cosa no pinta mejor en el circuito 8-3. Aquí el Panameñista ha postulado para diputado a un viejo PRD. El exboxeador Quique Flores, pero esto no es todo. Su suplente sería Euclides Mayorga, exalcalde de Chame, que fue condenado a prisión por haber cometido irregularidades en dicho municipio. Los pronósticos para la Asamblea Nacional son de terror. Si no, pregúntenle a Franz Wever, que ya conoció el golpe de Quique Flores.

DE TAL PALO... José Gabriel Carrizo, el vice de Nito Cortizo, coincidió este fin de semana con el expresidente Ernesto Pérez Balladares. En palabras del primero: “Gracias, presidente @PérezBalladares, por sus consejos”. Interesante sería saber lo que le aconsejó El Toro al primíparo del PRD.

‘DÉJÀ VU’. Movimientos sociales y sindicalistas han propuesto que se considere a Juan Jované como miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Habrá que recordar el paso de este señor por la dirección de la Caja de Seguro Social, de donde fue removido por “incapacidad manifiesta”. Algunos en este país sufren de amnesia selectiva.

DE PASEO. Quien estuvo por Paraguay fue el presidente Juan Carlos Varela. Como es de costumbre, avisó que se iba cuando ya casi estaba en el avión, y los panameños nos enteramos de su agenda de viaje cuando ya no estaba en el país. A este gobierno le importa poco eso de la rendición de cuentas y la transparencia.