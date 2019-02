‘DOLCE VITA’. A quien se le vio de vacaciones por San Francisco fue a Ricardo Martinelli Linares en compañía de un famoso influencer, entre otras amistades. En uno de estos post hasta hacen alarde de haber ordenado todo el menú en el restaurante Waterbar, a la orilla de la bahía. Seguramente el menú ha de haber sido mucho mejor al que le ofrecieron mientras estuvo de paso por el Centro de Detenciones Krome en la Florida. ¡Y que viva la impunidad!

PAN Y CIRCO. El periodo de incidencias de la Asamblea Nacional estuvo que echaba chispas ayer. Por un lado el panameñista José Antonio Domínguez retó a la perredista Zulay Rodríguez a que presentara pruebas de lo que decía y que corroborara antes de hablar, porque se estaba aprovechando de su condición de diputada para acusar falsamente a otros. Luego de la intervención, ella, que no es manca ni muda, le dijo al diputado: “Mañana, señor Domínguez,prepárese, porque viene mi derecho a réplica”. Máscara contra cabellera.

CANDELA. Lo cierto es que la diputada Rodríguez suele aprovechar este período para acusar a sus adversarios sin mostrar las pruebas que dice que tiene y que en muchas ocasiones son su interpretación de los hechos, verdades a medias y hasta una mezcla de datos que no están relacionados entre sí. Valdría la pena hacer un fact checking de todo lo que esta señora dice amparada en la tranquilidad que le da el hecho de que no puede ser procesada por sus comentarios durante el periodo de incidencias, no vaya a ser que quede, como dice Domínguez, “con cola de paja embarrada de combustible”. A ver quién enciende la mecha.

SIN SORPRESAS. Una más sobre Zulay Rodríguez. Según varios tuiteros, a la diputada le ha dado por bloquear a todo Panamá, lo cual ha dado lugar a que se viralice el hashtag #ZulayBloqueaPanama. Al menos ya sabemos el concepto que tiene esta señora sobre la libertad de expresión.

CON EL OJO PELAO. Hoy la juventud de Cambio Democrático lanza una campaña que apoya la candidatura de su jefe máximo a la alcaldía capitalina: #ganamostodos. En la invitación, destaca una foto del propio Ricardo Martinelli vestido con los colores del partido. ¿No es que estamos en veda? A ver si el Tribunal Electoral actúa tan rápido como lo hizo el fin de semana pasado con la iniciativa ciudadana #pelaelojo.

TÁCTICA. Rómulo Roux publicó en su cuenta de Twiter un resumen de lo que hizo la semana pasada. Según mostraron, su vice, Luis Casís, solo lo acompañó en su recorrido por Calidonia. Definitivamente que Roux tiene bien claro cuál es el rol de Casís en su estrategia política. O eso parece.