RESPUESTA FÁCIL. Cuando uno se pregunta qué es lo que hacen algunas comisiones de la Asamblea Nacional, no tarda en salir alguna información que aclara, más bien, qué es lo que no hacen. Por ejemplo, la Comisión de Trabajo y Salud, que preside el diputado Crispiano Adames, que además es médico, ha decidido que no debatirá, y punto, el proyecto de ley que busca sancionar las malas prácticas en el ejercicio de la medicina. ¿A ver para quién es que legisla este diputado?, ¿para sus colegas médicos, para sus colegas diputados o para aquellos que lo eligieron?

TARDANZA. Ayer, antes de que comenzara el primer debate presidencial, se formó un trepa que sube en la entrada del domo universitario, porque se cerraron las puertas a la hora prevista. Varios se quedaron afuera y tan solo unos cuantos lograron entrar, entre ellos, Gaby Carrizo, el vice de Nito Cortizo. Aplauso a los organizadores, que sí respetaron el tiempo de los que llegaron temprano.

A DEBATE. Los candidatos presidenciales José Blandón, Rómulo Roux, Marco Ameglio y Nito Cortizo llegaron al debate presidencial en compañía de sus esposas. Ana Matilde Gómez y Ricardo Lombana lo hicieron con sus seguidores y Saúl Méndez, con barra y todo. Cada quien a su manera, pero todos participaron de este ejercicio democrático. Enhorabuena.

‘BLOFEO’. En una entrevista a la Blu Radio de Colombia, el expresidente Martinelli acusó a los gobiernos de Cuba y Venezuela de “comprar” a los asesores brasileños de la campaña de José Domingo Arias, en 2014, para favorecer al entonces candidato rival Juan Carlos Varela. Según Martinelli, ese fue “el pase de factura” de Nicolás Maduro, porque en marzo de 2014 –es decir, dos meses antes de las elecciones– su administración cedió brevemente su puesto en la OEA a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Cuando los conductores de la radioemisora preguntaron con asombro si tenía alguna prueba de semejante señalamiento, el reo reconoció que no. Pasó de tener el dossier de todo el mundo, a no tener pruebas de nada.

¡Y QUÉ...! A los retoños de Ricardo Martinelli jamás se les vio por las audiencias celebradas en Miami en el año que el expresidente estuvo detenido en Miami. Pero ahora, gracias a las redes sociales, sabemos que por lo menos uno de los dos vástagos –el autoproclamado “príncipe de Panamá”– estaba en la misma ciudad, pero en plan sibarita. Esos hábitos parecen no haber cambiado y ahora se codea hasta con el exesposo del diseñador Marc Jacobs. Que su padre siga preso y la seriedad de su propia situación procesal parecen tenerle sin cuidado.