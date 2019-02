CARAMBOLA. Después de que Roux mencionó en el debate presidencial que si gana las elecciones, podrá nombrar a siete de los nueve magistrados en la Corte , ayer la mayoría de los diputados de la Comisión de Credenciales pidió a su presidente, Chello Gálvez, que los convoque de inmediato para analizar las designaciones, a través de una carta que aparentemente fue firmada en el despacho de la señor a presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego. Parece que hicieron cuentas y comprendieron que tener siete de nueve magistrados es controlar ese órgano del Estado, y eso no les conviene a los que pierdan.

EN-CUESTA. A propósito de Roux, casi queda en la retaguardia en el sondeo que realizó Ricardo Martinelli a través de su cuenta en Twitter, una vez concluyó el debate presidencial. Según dicho sondeo –sin ningún valor científico–, el perredista Nito Cortizo “ganó” el debate, con una triple ventaja sobre Roux. Con copartidarios así, no hacen falta enemigos.

FUERZA DE CARA. Hay gente con cara más dura que la de un bloque de hormigón. El diputado Benicio Robinson –al que se le perdieron cientos de bates por los que dice que pagó decenas de miles de dólares– escribió que para fortalecer las instituciones democráticas y blindar (sí, blindar) el sistema judicial para que no haya influencias externas, es necesario un nuevo orden constitucional. Este parece no haber entendido que las reformas a la Constitución las queremos porque necesitamos protegernos de gente como él. Pero lo que entiende él es todo lo contrario, blindar la justicia contra la sociedad.

DESDE MI HAMACA. Con todos los problemas del agro que quedaron evidenciados en el debate presidencial, los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios no hallan mejor cosa que hacer que discutir un proyecto de ley que crea la Feria Agropecuaria Nacional de Colegios e Institutos con Bachiller Agropecuario. Y así quieren que uno les crea a sus candidatos presidenciales cuando hablan de este tema. No sabemos qué pensar, si es indolencia o incapacidad, aunque probablemente no hay necesidad de escoger, pues han dado pruebas de ser ambas cosas.

CADE COLÓN. Hoy, los candidatos presidenciales vuelven a coincidir en tiempo y espacio. Será en el Club Árabe de Colón, donde Apede celebra la versión regional de su Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE). El próximo debate avalado por el Tribunal Electoral será el 10 de abril, en la Cámara de Comercio. Para evitar trifulcas como las de la noche del miércoles, los organizadores harían bien en instalar pantallas gigantes en el parque Porras, para que los menos belicosos que no puedan ingresar a la sala puedan seguir el evento en paz.