¿DIPLOMACIA? La Asamblea Nacional divulgó ayer un boletín en el que dice textualmente: “El diputado Elías Castillo puntualizó al senador francés Olivier Cadic sobre la conducta de Francia como miembro de la Comisión Europea de incluir a Panamá en una lista negra de países de alto riesgo para el lavado de dinero…”. Si el verbo puntualizar es precisar, al usarlo en este contexto quedamos confundidos por ambiguo. Si lo que quisieron decir es criticar, reclamar, censurar o algo parecido, debieron haberlo puntualizado, ¿no?

CARACOL. El presidente Juan Carlos Varela es tan lento que ha pedido a Nicolás Maduro que no convierta la crisis de Venezuela en un conflicto geopolítico. O no se entera o es ciego, porque hace bastante rato que es un conflicto hemisférico y hasta extracontinental Quizás esto le ayude a comprender: medio mundo reconoce a Juan Guaidó y la otra mitad a Maduro; ya son millones los venezolanos que han dejado su tierra para migrar a decenas de países; en torno a la situación venezolana, hay una guerra no tan fría con Cuba, Rusia y China y EU… ¿Necesita más para ver lo que es obvio?

REQUISAS. El Sistema Penitenciario acaba de recibir nuevos equipos que incluyen detectores de metal, “que son lo último en el mercado”, a fin de evitar la entrada ilegal de artículos que no pueden estar en manos de los privados de libertad, como celulares o armas. Pero lo más seguro es que esos detectores no impedirán que entren esos objetos prohibidos. Como dice el refrán, “la fiebre no está en la sábana”.

EL RECICLADO. Los viajes de Franz Wever –y ahora su prohibición de salir del país– han causado revuelo. Uno de esos viajes, hecho en 2016, fue para asistir –a un costo de $10 mil para el Estado– a un foro de reciclaje y gestión de residuos sólidos. Puede que haya ido a actualizarse, porque si de algo puede presumir Wever es que sabe reciclarse: taxista, militar, músico, boxeador (aficionado); exhibicionista, árbitro de béisbol (botado), presidente de las federaciones nacionales de béisbol y natación, diputado y secretario general de la Asamblea... y ahora quiere ser magistrado del Tribunal de Cuentas.

‘ULTIMATE FIGHT’. Durante la sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia del jueves pasado hubo explosiones y no precisamente de fuegos artificiales. Resulta que los magistrados José Ayú Prado y Harry Díaz tuvieron una discusión en la que se dijeron de todo. La diferencia se dio luego de que Díaz se abstuviera de votar en un proyecto de fallo del que Ayú Prado era ponente. ¿Qué habrá sido lo que realmente disparó la furia de Ayú Prado?