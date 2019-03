SEMANA CALIENTE. Esta semana será de todo, menos aburrida. El martes es la audiencia de juicio oral del reo más famoso de El Renacer, quien, a propósito, está de cumpleaños hoy lunes. Además, mañana también es el debate de vicepresidentes, el que Luis Casís, vice de Rómulo Roux, decidió no atender; y el miércoles es el debate presidencial sobre el agro. Al menos no se podrá decir que aquí no pasa nada.

‘CASH FLOW’. Después del asueto de carnavales más largo de Panamá, hoy regresan al pleno los diputados. Según algunos de ellos, ahora sí hay ambiente para discutir la ratificación de los magistrados y hasta de los suplentes. Lo dicho: en esta vida no hay nada gratis.

BOTARATA. Y hablando de diputados, a Edwin Zúñiga, de CD, que va por la reelección en el circuito 8-10, el TE Police le ha removido 12 vallas que fueron supuestamente colocadas en sitios prohibidos por la ley electoral. O este señor no conoce su propio circuito o no ha leído el Código Electoral. Lo que no nos cuesta...

‘CHAPEAU’. La Conferencia Episcopal lanzó ayer en Atalaya una campaña cívica que al ritmo de un jingle bien pegajoso llama a la población a “emitir un voto consciente y responsable”, a conocer a los candidatos y a transformar a Panamá. Enhorabuena por una campaña tan positiva.

DE MORADO. Uno que también estuvo por esos lares repartiendo paraguas y gorras de color morado fue el candidato presidencial por el oficialismo y alcalde capitalino, José Blandón. Más vale que no se confunda en creer que se topó con una caravana de seguidores al ver a todos los asistentes también vestidos de morado. ¿Coincidencias de la vida?

COSAS DE POLÍTICA. Y hablando del candidato presidencial y alcalde de la ciudad de Panamá, se supo que el sábado unos camiones de la Alcaldía capitalina llevaron al parque Francisco Arias Paredes los materiales para armar una tarima. Curiosamente, ayer domingo en la tarde, en el mismo parque, el señor Blandón tuvo un encuentro con mujeres. ¡Qué coincidencias más grandes tiene esta campaña!

QUIÉN ES QUIÉN. Definitivamente que el papel aguanta todo. La revista Business Insider menciona a Edison Broce, el actual suplente del panameñista Luis Eduardo Quirós, en una lista de 13 políticos jóvenes. Lo cierto es que Broce tiene 27 años, 5 de ellos ya ha estado en la Asamblea, y poco se conoce sobre su trayectoria. Mientras que a otros aún más jóvenes ya se les ha visto en el pleno de la Asamblea en debates de tú a tú con los diputados más veteranos.