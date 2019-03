TÁCTICA. Los tres jueces del proceso seguido a Ricardo Martinelli ordenaron que se “verificara” el certificado de incapacidad expedido por el doctor Frank Guelfi, que sostiene que el expresidente tiene un problema de salud mental que lo inhabilita tres semanas. No les falta razón a los jueces: este es el mismo psiquiatra que en 2016 firmó un certificado utilizado por la exdirectora de Migración María Cristina González para no acudir a una indagatoria por el caso de los call center. Entonces la Fiscalía Anticorrupción allanó la clínica de Guelfi, buscando información que sustentara dicha incapacidad. Esta gente no aprende.

FUGA. A propósito de Guelfi, en 2011 solicitó a la Defensoría del Pueblo que intercediera para que se certificara “el grave estado de salud mental” que –según él- padecía una de las homicidas del exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Año y medio después, esta dama se fugó del penal. Muy mal augurio…

REGALITO PARA ANTAI. Se supo que la Contraloría ya entregó a la Caja de Seguro Social los estados financieros auditados de la institución correspondientes a los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Sin embargo, dichos documentos no han sido hecho públicos por la Caja. Transparencia, le dicen.

EQUIVOCACIÓN. El lunes se publicó una glosa en la que se dijo que un camión del Municipio de Panamá había llevado una tarima al parque Francisco Arias Paredes, donde más tarde el candidato oficialista y actual alcalde capitalino, José Blandón, tendría un encuentro con mujeres. Según el candidato, al área solo llegó un camión de la empresa Festieventos. ¡Qué bueno que lo aclaró!

CASÍS VERSUS CASÍS. Anoche, el gran ausente fue Luis Casís... pero relativamente, pues durante unos 20 minutos estuvo hablando para la televisión desde España. Lo malo es que difícilmente se le entendía, y eso que no estaba presionado por un debate. Estaba solito en eso y aun así, no pudo aprovechar el espacio.

ZZZ ZZZ ZZZ. Y, a propósito de debates, el de ayer fue aburrido, acartonado, con políticos que evidentemente estuvieron improvisando, y otros con discursos más ensayados que los de Juan Carlos Navarro.

LOCURA. Cambio Democrático informó ayer formalmente que está pintado de guerra, luego de que el candidato presidencial anunciara que se tomarán las calles si el Gobierno “insiste en quitarle la curul a su candidato a la Alcaldía de Panamá”. Toda una gran confusión. Primero, no es el Gobierno el que lo haría, sino el Tribunal Electoral, y segundo, Martinelli no tiene una curul. Parece que las enfermedades psiquiátricas son contagiosas, al menos en CD.