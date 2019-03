‘WELCOME’. Uno de los tantos temas de esta semana ha sido la ratificación y toma de posesión de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Al nuevo magistrado Olmedo Arrocha lo recibió en el palacio Gil Ponce su también recién estrenado colega Abel Zamorano. Fue tan evidente la emoción reflejada por este último, que ni la jefa de protocolo pudo hacer su trabajo. ¿Alianzas judiciales desde ya?

‘¿FRENEMIES?’ Hablando de la Corte, corre el rumor de que los magistrados Harry Díaz y José Ayú Prado han hecho las paces, de camino a las elecciones de la nueva junta directiva de la Corte Suprema. Ya hay gente que ni disimula.

Y, ESTO... Pero la cereza en el pastel la pusieron el presidente encargado de la Corte, Hernán De León, y el nuevo protegido del presidente Juan Carlos Varela: Jorge González. En el acto de toma de posesión de los nuevos magistrados en el Salón Amarillo de la Presidencia, González saludó de manera muy familiar, con apretón de mano y palmaditas en la espalda, a su “paciero” Nanchy. ¿Best friends?

EXCUSAS. Según el equipo de Yanibel Ábrego, la presidenta de la Asamblea no piensa asistir a la invitación que le hizo la embajada de Catar a la asamblea de la Unión Interparlamentaria. La verdad es que cada vez cuesta más entender a esta gente: mandan comunicado anunciando viajes que no van a hacer y, aquellos que sí hacen no se los cuentan a nadie. ¿Será la locura un mal contagioso?

SIN PALABRAS. Dice el candidato presidencial por la libre postulación Marco Ameglio que, de llegar a la Presidencia, va a otorgar un bono a aquellos funcionarios que no roben. Lo que faltaba, ahora hay que darle un premio a la gente para que sea honesta. Entre los coimeros y los “honestos”, el presupuesto general del Estado no alcanzaría para hacer inversiones.

DESMEMORIADOS. Marta de Martinelli dijo ayer que los magistrados del TE quieren perjudicar la candidatura de Rómulo Roux y por eso pretenden inhabilitar a Ricardo Martinelli. Qué raro verla ahora defendiendo a Roux... En diciembre de 2017, cuando Roux se postuló a la presidencia de CD, la ex primera dama hasta le tildó de “traidor” y su esposo le llamó “infiltrado de Varela” y “perdedor”. Estos deben ser los copartidarios más desmemoriados del país.

‘PLOP’. Por cierto, Roux declaró ayer que el candidato presidencial de Varela es el perredista Nito Cortizo y no José Blandón. No dijo por qué ni aportó mayores explicaciones. Pero si lo que quería era perjudicar a los panameñistas, les acaba de ahorrar miles de dólares en publicidad para divorciar a su principal apuesta electoral del desgastado gobierno actual.