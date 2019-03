VOTO DIVINO. Luego que el reverendo evangélico Manuel Sopladios Ruiz asegurara que Nito Cortizo fue elegido por Dios como su candidato presidencial, seguramente el PRD esperará que el divino baje de los cielos el 5 de mayo y vote en Paraíso, San Miguelito, con su cédula panameña. Además, podrá votar en plancha por los diputados Raúl Pineda y Zulay Rodríguez. Amén.

¡PLOP! Por cierto, dice Cortizo que es increíble que en Panamá, con un presupuesto de $24 mil millones, haya más de 700 mil personas en pobreza multidimensional. Quizás Benicio Robinson –el presidente de su partido y de la Federación Panameña de Béisbol– le pueda explicar el porqué de eso.

MALGASTO. Mañana, el PRD celebra una cena en la que recaudará fondos para la campaña presidencial de Cortizo. La “donación” es de $5 mil por persona. La envidia de cualquier cena benéfica, rifa o teletón. Lástima que todo sea para gastarlo en politiquería.

JINETE. ¿Qué posibilidad hay de que el vice de Cortizo –Gaby Carrizo– haya ido alguna vez a la cabalgata de Chiriquí antes de este año? No hay duda de que la política abre puertas, y la de esta actividad en David es de las anchas, pues puede ser visto por miles de personas. Así que Cortizo no se quedó en Panamá. Allá estuvo en persona, porque “en el buen gobierno de Nito” no pueden faltar las cabalgatas.

TRAGICOMEDIA. El juicio oral a Ricardo Martinelli se reanudará el próximo viernes, es decir, en dos días, tiempo suficiente para que la defensa proceda con la presentación de otra incapacidad firmada por algún médico particular y se vuelva a suspender el proceso. Por lo pronto, ya se quejan porque –según los abogados– un agente policial impidió el ingreso a El Renacer de los medicamentos supuestamente recetados por los cardiólogos del expresidente. Todo le duele más ahora que está guardado, y todo es un drama.

¿AMNESIA? A propósito de Martinelli, el heraldo Luis Eduardo Camacho informó en sus redes que el expresidente ha suscrito una única nota en la que pide a los electores respaldar a Roux y al resto de la oferta electoral de CD y Alianza. “Cualquier otra nota es chimba”. Acto seguido, el alcalde y aspirante a la reelección por el Panameñista y la libre postulación, Gerald Cumberbacht, ripostó con una nota de puño y letra de Martinelli en la que pide que apoyen “a mi amigo y hermano, leal e incondicional, Gerald Cumberbacht”. Otra anécdota para la lista de contradicciones del martinellato.

PASATIEMPO. Camacho, por cierto, ha interpuesto una querella penal contra el abogado Rogelio Saltarín, fenecido en diciembre pasado. Esta gente no ceja en sus propósitos ni en la vida ni en la muerte.