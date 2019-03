‘IN FRAGANTI’. Desde el 2 de marzo circula en la cuenta de Instagram de Nicolás Maduro una foto con un hombre muy parecido a Ramón Carretero Napolitano, quien desde hace ya un tiempo está prófugo de la justicia panameña por el caso relacionado con la cuenta Jal Offshore y el proceso conocido como New Business. Si, efectivamente, se trata de este señor y se esconde en Venezuela, va a ser muy difícil lograr su captura. Los retos de la justicia le llaman.

OPORTUNIDAD. Nadie había hablado de Olmedo Alfaro, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional. Pero el viernes acudió al juicio oral seguido a su exjefe Ricardo Martinelli. ¿Qué hacía ahí? Dice la sabiduría vernacular que no hay que meter la cara donde están repartiendo cachetadas.

IMPARABLE. Y siguen las denuncias de clientelismo en Capira. El fin de semana, por el sector de Caimito, en la carretera hacía el famoso El Cacao y otras comunidades de ese distrito, se vio en horas de la noche a, por lo menos, ocho camionetas pick up cargadas con mercancías cubiertas con lonas azules. Esto solo lo hace quien se cree intocable y, si no que le pregunten a la patrona.

EXCUSAS. Las cosas están que arden en el distrito de San Miguelito, luego de que el expresidente Ricardo Martinelli hiciera público su respaldo al actual alcalde, Gerald Cumberbatch, quien, a propósito, corre por el panameñismo. Ahora, Héctor Valdés Carrasquilla, de Cambio Democrático, denuncia que hay quienes buscan confundir a electores de su partido en su contra. ¿Tendrá miedo de que su exjefe le saque el pedigree?

‘MISSING IN ACTION’. Estos diputados no aprenden. Son tan descarados que no disimulan sus ausencias a las sesiones del pleno de la Asamblea y algunos ni siquiera habilitan a sus suplentes. Para muestra, Katleen Levy, a quien no se le ve por ahí desde el 5 de marzo. La verdad es que hay que preguntarse: ¿para qué es que se quieren reelegir?

¿QUIÉNES SON? Dice el presidente Juan Carlos Varela que a partir del 1 de abril se va a “liberar” de una de sus cuatro alergias: “el chantaje”. Ojalá que nos cuente, con prueba en mano, quiénes son los chantajistas. Después de todo, de nada sirven las denuncias anónimas.

DE SALIDA. Según Franz Wever, ahora sí se va a jubilar y no va a aspirar para ningún otro cargo. A ver si esta vez cumple su palabra. Gran favor que le haría al país entero.