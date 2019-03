INSÓLITO. La diputada Katleen Levy fue sometida al escarnio público por electores que la echaron de un mitin político porque ya no creen en sus promesas. Parece que la campaña cívica #Noalareelección tiene más adeptos de los que quisieran los políticos. Los partidos no parecen tomar en serio este movimiento, pero no deben olvidar que, contrario al dicho, en política sí puede haber sorpresas… y sorpresotas.

ELECCIÓN. Un pandillero de La Joya dijo esto en una entrevista: “Esta cárcel es un reflejo de lo que es el país. Los panameños somos unos cochinos”. Sabia conclusión, pero si extrapolamos la frase a la actual campaña: “Esta política es un reflejo de lo que es el país. [Así que ] los panameños somos unos…”. Bueno, eso queda a criterio de cada elector.

RECETAS. Al más distinguido huésped de El Renacer le recetaron un medicamento –llamado Cialis– que sirve para combatir la disfunción eréctil, entre otros problemas. Pero su consumo no se recomienda para quien sufre de una enfermedad grave del corazón o si ha tenido un infarto reciente. ¿No fue hace pocas semanas que este sujeto sufrió un infarto y que padece de “serios” problemas coronarios?

¿COINCIDENCIA? Y en febrero pasado, su defensa dijo en una audiencia –al citar un informe emitido por un médico del Santo Tomás– que su paciente sufría de arritmia cardiaca; que podía padecer un ataque cardíaco, así como un derrame cerebral. Pues, el Cialis tampoco se recomienda para el que haya experimentado un derrame cerebral reciente –específicamente en los últimos seis meses– y para quien sufra de hipertensión descontrolada, justamente como la del reo. Tomando este ¿remedio?, es fácil deducir por qué cada vez que va a una audiencia tiene la presión alta. ¿No?

DE NUNCA ACABAR. Desde hace más de cuatro años están pendientes los trabajos de demolición de las obras construidas sin los permisos correspondientes en el PH Crystal de El Cangrejo. Ahora resulta que el Municipio requiere de la autorización del Juzgado 12 de lo Civil para proceder, ya que la administración del edificio está secuestrada por los propietarios de la obra ofensora. Esta novela debería llamarse: Del poder, la política y el tráfico de influencias.

¿’NI HAO’? Anoche, durante un conversatorio con alumnos de la USMA, el candidato presidencial del PRD, Nito Cortizo, soltó un dato de lo más curioso. Dijo que sabía que durante la semana de las elecciones vendría una nueva ronda de negociaciones entre China y Panamá. Tal parece que el candidato sabe mucho sobre el nuevo best friend de Panamá. ¿Adelantando conversaciones?