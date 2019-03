EDAD PRIMAVERAL. La tía Mayín, buscando votos para ella y el loco, a fin de ocupar una curul en la Asamblea Nacional, advierte en una cuña que: “No queremos que el país se siga hundiendo y que en 40 años tenga yo que decirle a tus nietos que votaste mal”. Tendrá que decirnos cuál es su secreto para tal longevidad, porque sumada su edad actual con esos 40 años, la suma es de 124 años. Lo que nadie podrá arrebatarle a esa edad será esa cabellera blanca.

CHIFEO. Andrés Pastrana, jefe de la misión de observadores de la OEA para las elecciones del próximo 5 de mayo, comunicó a Marta de Martinelli que no podrá “acompañar” al expresidente en la audiencia de impugnación de sus candidaturas por motivos presupuestarios. No obstante, Pastrana gentilmente comunica a la ex primera dama que la misión está dispuesta a dar “seguimiento” al tema desde su sede. Ganas de hacerle perder el tiempo a Pastrana.

¿CARAMBOLA? En la Gaceta Oficial se publicó una resolución en la que el Consejo de Gabinete autoriza al ministro de Comercio e Industrias para que presente ante la Asamblea Nacional un contrato entre el Estado y Petaquilla, S.A. (hoy Minera Panamá). Interesante, en especial porque hace poco más de un año que la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato-ley entre el Estado y Petaquilla. Si es el mismo contrato, ¿por qué el Ejecutivo debe llevarlo otra vez a la Asamblea para que se apruebe? Esperaremos –impacientemente– las explicaciones.

ESTRATEGIA. Si lo que dicen los fiscales en el proceso de los pinchazos –en el que el reo de El Renacer es la estrella– de que llevarán a un testigo protegido que hará historia con su testimonio, no nos extrañe que, además del propio acusado, su equipo de defensa empiece a sufrir quebrantos de salud, porque si hay algo que saben hacer todos ellos es dilatar, dilatar, dilatar.

PROMESA. “Nuestras embajadas y consulados no servirán para hacer turismo político”. El compromiso es de Nito Cortizo. Turismo político pueda que no vayan a hacer, pero de que hacen turismo, lo hacen. Si Cortizo quiere que no haya turismo en esos cargos, será el nuevo presidente el que tendrá que poner el ejemplo, porque no se puede pedir lo que no se está dispuesto a hacer. Ya veremos.

ACOMPAÑANTE. Mireya Moscoso acompañó al presidente Juan Carlos Varela a la inauguración de la nueva carretera Las Tablas-Pedasí. Cómo cambian los tiempos: hace cinco años, la princesita de Punta Mala ni siquiera pedía votos para Varela, sino para Mimito Arias; ahora hasta comparten tijera en los cortes de cinta.