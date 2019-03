DILEMA. Hay un grupo organizando un debate con los candidatos a alcalde de Panamá. ¿Dónde lo van a hacer? ¿En Gamboa, para que pueda participar Ricardo Martinelli? Primero, el debate tendría que celebrarse dentro de los límites del distrito correspondiente. También habría que traer un cardiólogo. Y si se le sube la presión en medio del debate, ¿qué sucederá? ¿También lo van a suspender para llevarlo al Imelcf o al Santo Tomás?

ENREDO. Katleen Levy, aspirante al título de diputada más paviola de la Asamblea, dijo ayer, en Telemetro Reporta, que “actualmente” está “de licencia”. Cuando el periodista Álvaro Alvarado le pidió que ampliara el tema, dijo que la licencia la pidió “con sueldo”;luego, que “lo que quería meter eran vacaciones”, y, finalmente, que fue asesorada para “que mejor pidiera licencia sin sueldo”, pero a partir de abril. Quién entiende a esta gente... Y eso que el pleno legislativo solo sesiona cuatro días de la semana y ocho meses al año. Qué vida tan sufrida...

RECLAMO. El exrector Gustavo García de Paredes presentó una demanda contencioso administrativa para que se declarara nula “la negativa tácita por silencio administrativo en que incurrió la Universidad de Panamá”, al no atender su solicitud de pago de prima de antigüedad, vacaciones y otras prestaciones laborales. Se tendría que haber metido a diputado... Allá no habría diferencia alguna si trabaja o no para que le paguen.

ASCENSO. Los residentes del edificio Crystal, en Bella Vista, han quedado patidifusos, luego de enterarse que David Guardia, el abogado ligado a la sociedad propietaria del penthouse cuya losa está a punto de colapsar sobre el PH, es candidato a diputado en el circuito 8-9, por el Partido Panameñista. Guardia actualmente es suplente del diputado Luis Barría. Esto ya parece un premio a la desidia y el descontrol.

‘PRESI’. La procuradora Kenia Porcell fue elegida unánimemente como presidenta del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos. Aquí le dan plomo, pero afuera todavía la quieren y hasta reconocen su liderazgo. La presidencia es por dos años, así que si algo le pasa después de julio de 2019, habría que dar una muy buen explicación a esta gente.