MESA PARA UNO. Este fin de semana se vio al dos veces excandidato presidencial José Domingo Mimito Arias de lo más solitario viendo un partido de fútbol en el restaurante de sus excompinches en Obarrio. Alguno que otro que lo vio dijo que Mimito estaba más solo que el uno. ¡Cómo cambian los tiempos!

¿CÓMO ASÍ? Existe un audio que circula en redes en el cual el diputado Miguel Fanovich alardea de que el candidato presidencial por el PRD no va a hacer un solo nombramiento en Chiriquí que no pase por él y, para rematar asegura: “A mí nadie me va a engañar y nadie va a pasar por encima de mí”. ¿Será que Nito Cortizo está al tanto de lo que dice su aliado?

MAL CHISTE. Con “un drama en manera de comedia”, los colaboradores de la Asamblea Nacional presentaron la obra teatral El mejor funcionario, en la cual una ciudadana recibe malos tratos en otras instituciones públicas, pero en la Asamblea la atienden de manera amable y cordial. No hay duda de que fue una comedia y de las peores.

GOOGLE. Durante la presentación del plan de gobierno de la Alianza Uniendo Fuerzas, entre aplauso y aplauso, los asistentes se aseguraron de que nadie pudiera escuchar las propuestas del candidato. Tocará buscar el folleto con las 125 ¿imperdonables? del buen gobierNito, en internet.

MÁS DE LO MISMO. Y, hablando de sus propuestas, Nito dice que reformará la Constitución a través de dos legislaturas y un referéndum. Puede que suene maravillosa la propuesta, pero si la mayoría de los diputados de su partido son reelectos, incluyendo al presidente del PRD, lo que resulte de ese ejercicio habrá que mirarlo con lupa y de las grandes.

FALTA DE PUNTERÍA. Dice Ricardo Lombana que apoyaría una reforma a la Constitución para incluir la segunda vuelta electoral, porque, según él, “en Panamá no deberíamos continuar con presidentes que no los elige la mayoría de la población votante”. ¡Ups!, como van las cosas, quien llegue a la Presidencia en estos comicios no lo hará con más del 50% de los votos, ni siquiera él. Parece que el candidato ha perdido como dos dedos del pie con ese disparo.

SER O NO SER. Se supo que en las investigaciones relacionadas con la firma de abogados Mossack Fonseca el Ministerio Público ha logrado aprehender más de 14 millones de dólares entre dinero en efectivo y propiedades. ¿No decía uno de los socios de la desaparecida firma que los casos estaban cerrados y no había investigaciones en su contra?