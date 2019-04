DECISIONES. De ganar, en el “buen gobierNito” se revisarán varias actuaciones de la actual administración. Una de esas es el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Bueno, ¿es que acaso nos pasaremos al bando de Cuba, Nicaragua y Bolivia? ¿Qué significa revisar ese reconocimiento? Cómo se ve de qué lado estaba cuando los panameños clamábamos apoyo de la OEA y de los países vecinos frente a los abusos de Noriega y sus aliados políticos.

PREGUNTA TONTA. Otra cosa que el gobierNito revisará es lo del famoso tren chino. Bueno, en realidad no va a revisar nada, después de preguntarse quién pagará ese proyecto, porque en el buen gobierNito habrá otras prioridades. Está muy claro que los chinos vinieron a hacer negocios, no a regalarnos un tren. En ese caso, dígalo claramente: No quiere el tren y san seacabó. ¿Cuál es el miedo a decirlo?

PáJAROS CON ESCOPETA. Otro que está preocupado por la imagen de Panamá es Rómulo Roux, candidato presidencial de CD. Dice que en su gobierno limpiará la imagen de Panamá, salpicada por escándalos internacionales. No olvide que hay que limpiarla también del escándalo del caso Odebrecht, en la que no estamos salpicados, sino bañados, embarrados hasta el tuétano. Y, a propósito, ¿cuándo es que va a aclarar lo de la plata de Odebrecht en sus tarjetas de crédito? Si así va a limpiar nuestra imagen, es mejor que la deje como está. Flaco favor le hace a Panamá limpiar su imagen con un trapo sucio.

DESDE MI CELDA. Mañana hay un debate de los candidatos a alcalde de la capital, a las 6:00 p.m. Si Martinelli va a participar, ¿desde dónde lo hará? ¿Desde el teléfono público de El Renacer? Si es así, pida permiso desde ya, y que le pongan una extensión en su chalet, porque a esa hora debe estar enchirolado. Ah... y un médico, pues es probable que lo que le digan le suba la presión.

SOSPECHOSO. Martín Torrijos ha salido de su concha mediática para hacerle campaña a su copartidario Nito Cortizo. Está más activo que nunca en redes sociales. Ojalá eso no tenga que ver con un intento de buscar protección por las investigaciones del Ministerio Público del caso Odebrecht.

COMPINCHES Al parecer ya en Miambiente están comenzando a tomar previsiones por el cambio de gobierno. Se supo que el ministro ha abierto a concurso cuatro vacantes con salarios que superan los $2,000 mensuales, y que piensa llenar con gente de su círculo cero para supuestamente garantizarles el puesto después de junio. Lo cierto es que la Antai deberá darse una vueltecita por Albrook, porque cuando el río suena, piedras trae.