CAMBIO DE OPINIÓN. Si hay algo que no es mentira en Cambio Democrático es que son el partido del cambio. Para muestra un botón. Hace un año, cuando Rómulo Roux fue electo presidente del colectivo, los leales a Ricardo Martinelli dijeron que el exgobernante estaba triste, decepcionado, dolido -según palabras de la ex primera dama Marta de Martinelli- por la “traición” de Roux. Ahora Martinelli utiliza el teléfono de El Renacer para pedir votos para Roux y ayer, en su cuenta en Twitter, confirmó que han arreglado “cualquier diferencia y seguimos siendo grandes amigos”. “Es un gran líder... será un gran presidente”, remarcó. Un cambio radical de comportamiento y pensamiento. ¿Será eso lo que sucedió cuando prometió, a inicios de su gobierno, que “se podía meter la pata, pero no la mano”? ¿Tan solo cambió de parecer?

‘CHIFEO’. Esta noche es el debate de candidatos a alcalde del distrito de Panamá organizado por el Tribunal Electoral. Hasta ayer, solo habían confirmado su participación Beby Valderrama, del Panameñista; Diógenes Sánchez, del FAD, y Raúl Rodríguez, por la libre postulación. No se sabe aún si acudirá José Luis Fábrega (del PRD) o Sergio Gálvez, compañero en la nómina que encabeza Martinelli (de CD). Si no es así, parece que al debate le faltará precisamente eso: debate.

DESPECHO. Después que Ricardo Lombana se sacudiera más rápido que un perro mojado la propuesta de aliarse con Marco Ameglio, este último convocó a una conferencia de prensa para exteriorizar su “decepción”. “Tus expresiones me duelen. ¿Será que hay otros intereses detrás?”, dijo Ameglio, quien -acto seguido- pasó del dolor al despecho, y calificó a Lombana de arrogante. ¿De quién habrá aprendido Ameglio la técnica de salir a buscar compañero a base de insultos...?

¿COPERFIELD? Cuando de la Asamblea Nacional se trata ya nada nos sorprende. Repentinamente, después de la visita del presidente Juan Carlos Varela a un acto solemne en memoria del exdiputado Jacobo Salas, como por arte de magia se creó el ambiente necesario para que la Comisión de Credenciales analizara la ratificación de Luis Fernando Tapia como reemplazo de Jerónimo Mejía. Definitivamente, cuando Varela deje las Garzas, tal vez pueda montar un número de magia en Las Vegas.

LA MÁS CODICIADA. Varios candidatos presidenciales cortejan políticamente a Ana Matilde Gómez, ya no se trata solamente de los independientes, sino que ahora el oficialista José Blandón se ha unido al fan club. Hasta trabajo le ha ofrecido en su equipo de gobierno. La verdad es que en política todo tiene un precio.