GULA 1. Sergio Gálvez está en una encrucijada: resulta que el Código Electoral impide que una persona ocupe más de un cargo público. Y él aspira a tres: diputado del 8-7, representante de El Chorrillo y también -gracias a los magistrados del Tribunal Electoral (TE)- alcalde del distrito de Panamá. Si gana todos, ¿a cuáles renunciará? He aquí el dilema: “si vuelvo a salir diputado, el contralor me denuncia y me juzgará quien yo decida. Si me voy a la Alcaldía, tengo un presupuesto anual de $300 millones, pero estoy a merced de la justicia ordinaria”. Qué decisión tan difícil…

GULA 2. Si Gálvez finalmente se convierte en alcalde, seguramente vendrán los jamones y las bolsas de arroz, porque con los fondos que tiene esa entidad, gracias a la descentralización, los contenedores de víveres ni se notarán en el presupuesto. Pero, ¿quién será el verdadero alcalde? Si Bosco nombró a un evadido del sistema penitenciario como jefe de la Policía Municipal y lo puso al frente de una tropa, qué impedirá que Gálvez designe a Martinelli como secretario general o hasta tesorero municipal. Sálvese quien pueda.

DE PLÁCEMES. Ayer, en medio de este maremágnum, Ricardo Martinelli se acordó de felicitar a las secretarias en su día. Se le debe haber acabado el sencillo, porque en vez de mandarles el saludo “desde el teléfono público de El Renacer”, lo coló en su protesta escrita por la decisión del TE. Como cuando los diputados meten sus camarones en el pleno.

SANTO. Otro que no está dispuesto a retirarse mansamente de la carrera electoral es Carlos Santana. El diputado, acompañado de una turba de seguidores, protestó ayer en la sede del TE en Santiago, después que los magistrados no admitieran su apelación en el proceso que declaró nula su postulación. Pero, a diferencia de lo ocurrido con Martinelli, el fallo también deja por fuera a la suplente de Santana. A ocho días de las elecciones, ya hay un claro perdedor.

INTELIGENCIA EMOCIONAL. El mismo día en que Mayín Correa se convirtió en candidata a diputada en sustitución de Martinelli, circuló un tuit con un audio en el que ella expresaba su poco afecto por Radio Panamá -cuyos periodistas la contactaron para entrevistarla-, porque “el que la dirige es el negro de %#$! ese”, en presunta alusión a Edwin Cabrera, director de Servicios Informativos de esa emisora. Esa expresión censurable debe ser una nueva modalidad de campaña, dirigida a denigrar para restar grupos étnicos, mientras otros candidatos tratan de sumarlos como sea. Malo, malo...