CIERRE. Como cierre de campaña, el diputado y candidato a alcalde del distrito de Panamá, Adolfo Baby Valderrama, se ha embarcado en un recorrido de 72 horas por los 26 corregimientos capitalinos. Si no hay tráfico, puede recorrer todas esas circunscripciones electorales en cuatro horas, porque en ellas no hay, precisamente, mucha gente esperándolo. Más apropiado habría sido un acto de cierre en una cancha de baloncesto.

AROMA 1. Rosa Montezuma, la joven que representó a Panamá en Miss Universo 2018, negó haber recibido dineros de la partida 080 y 172 que manejó la diputada Crescencia Prado, pese a que –según la información de la Contraloría– se emitieron cheques a su nombre por casi $6 mil entre 2016 y 2017. Montezuma alega que ella nunca ha cobrado nada. En Panamá, desde los tiempos de Financial Pacific, todo el tiempo aparece plata que no tiene dueño…

AROMA 2. Según Crescencia, Montezuma sí fue parte de su planilla legislativa, pero cuando todavía no competía en los concursos de belleza. “No es ningún pecado, Rosa Iveth, que yo te haya dado ese dinero a ti”, remarcó ayer la diputada, desde el hemiciclo legislativo. También precisó que quitó a Rosa Iveth de la planilla, para poner en su lugar a otra persona “con más necesidad de trabajo”. Ojalá alguna de las dos no termine en el cepo por esta gracia.

EN GUERRA AVISADA... Y hablando de diputados, ayer en el periodo de incidencias varios que decidieron hacer uso de la palabra se veían notablemente molestos por las publicaciones por parte de la Contraloría de sus respectivas planillas y donaciones. Y, pensar que eso del mal “timing” se pudo haber evitado si ellos hubiesen hecho lo propio cuando la sociedad entera se los pedía. Ahora, a llorar al parque...

CON AMENAZAS. Entre los que echaban chispas, estaba el diputado Crispiano Adames, que hasta advirtió al contralor que la nueva Asamblea investigará los negocios de su familia. De veras que a algunos se les sale el cobre fácilmente cuando creen que tienen el sartén agarrado por el mango y eso que su partido aún no ha llegado al poder. Cuidado y la risa se les convierte en morisqueta.

DERECHO 101. El abogado Luis Eduardo Camacho emitió ayer una nota, en la que decía que no es cierto que en el caso Blue Apple exista señalamiento directo o indirecto contra la señora Marta Linares de Martinelli y que esta no ha sido imputada. Si esto es así, entonces: 1) ¿Por qué fue citada a indagatoria y se acogió al derecho que tienen los imputados a no declarar? 2) ¿Por qué presentó un incidente contra la resolución que ordena su indagatoria? ¿Qué viene primero: el huevo o la gallina?