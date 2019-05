DÍA ‘D’. Finalmente, después de 60 días de intensa campaña, llegó el día de la encuesta definitiva: 2 millones 713 mil 698 personas están habilitadas para acudir a las urnas, para elegir 1 presidente, 1 vicepresidente, 71 diputados de la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, 679 representantes de corregimiento y 9 concejales, todos con sus suplentes. Con el voto para presidente también se elige indirectamente el de los diputados del Parlacen. Y la lista de postulados es de lo más llamativa: la del PRD la encabeza el investigado alcalde de La Villa, Eudocio Pany Pérez, como suplente de Juan Pablo García Farinoni; la de los panameñistas, Alcibiades Vásquez, y la de Alianza, Luis Enrique Martinelli, suplente de Héctor Valderrama. En la de CD están Ricardo Martinelli Linares, Marta Linares de Martinelli, Giselle Burillo y Kristelle Getzler, esposa del exministro Frank De Lima. La mayoría está en las primeras posiciones de la lista de candidatos y desde su postulación goza de fuero electoral penal. Así que sin haber contado un voto, ya hubo algunos ganadores.

CHISTE. A propósito del fuero electoral, Carlos Espinoza es uno de los requeridos por la Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga los sobornos de Odebrecht, pero no ha respondido por este caso. Si bien el 8 de julio de 2018 se giró la providencia de indagatoria en su contra, el 5 de febrero se postuló como diputado por el partido Alianza. Y, aunque el TE accedió a levantarle el fuero, sus abogados presentaron un amparo –aún no resuelto– que paralizó cualquier diligencia. El “juega vivo” en su máxima expresión.

CURIOSIDADES. El padrón electoral contiene mil 157 ciudadanos mayores de 101 años de edad. Y hay 52 mil 685 personas –cerca del 2% del padrón electoral– que no lo podrán hacer, porque no han votado en los últimos tres comicios ni han hecho trámite alguno en el Tribunal Electoral. Esos sí que no creen en nada ni nadie.

¿CUÁNDO NO? The New York Times reveló ayer archivos secretos sobre Venezuela. Además de vincular al exvicepresidente y hoy ministro de Industrias, Tareck El Aissami ,con el narcotráfico y con terroristas de Hizbulá, también dice que el funcionario tiene una participación accionaria en un centro comercial panameño. Cuándo dejaremos de ser el basurero del mundo...

EL COLMO. El primer premio del Gordito de ayer terminó en 07. Velozmente, el candidato José Blandón puso la foto del sorteo en Twitter diciendo: “Para los cabalosos, hoy jugó 07. Mi fecha es 07, del 07 de 1967”. Suerte con el lucky seven. Aunque, si espera ganar simpatías en la comunidad chino-panameña, habría tenido que haber nacido el 08-08-1968. Pero el que nació por entonces –el 11-11-68– fue el PRD.

¡SÍ, CÓMO NO! Al secretario general de la Procuraduría de la Nación, Rolando Rodríguez, no se le vio ayer muy cómodo junto al fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, en una rueda de prensa en la que este último anunció que estarían disponibles funcionarios de ambas entidades en caso de que alguien quisiera denunciar un posible delito electoral –como el uso ilegal de recursos del Estado o la compra de votos– el día de mañana. Peñaloza finalmente se habrá leído el Código Electoral, aunque habría sido de utilidad si lo hubiese hecho en 2014, cuando pasó de todo y parecía que en el país no había fiscal electoral.