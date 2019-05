¡BRAVO! La diputada electa por Guna Yala, Petita Ayarza, ha decidido vestir el atuendo tradicional de la mujer guna en la Asamblea Nacional. Es una iniciativa que busca reflejar el orgullo que siente por su cultura, decisión esta digna de encomio, pues, a diferencia de ella, las diputadas de otras etnias parecen estar muy cómodas con su indumentaria occidental.

¡EL PANAMEÑO! En el Reino Unido se cuestionó a un locutor de la BBC Radio –que ya fue despedido– que tuiteó la imagen de un hombre y una mujer tomados de la mano con un chimpancé vestido con traje y sombrero, con el texto: “El bebé real sale del hospital”, refiriéndose al príncipe Harry, su esposa Meghan y su hijo recién nacido. En tanto, en Panamá, una comentarista radial se refirió a un colega suyo con un lenguaje racista, despectivo y de premio, los electores la eligieron para ocupar una curul en la Asamblea Nacional. El mundo al revés.

A VER SI ESPABILAN. Lo de Odebrecht es vergonzoso. En esta ciudad han hecho obras que cada vez que llueve se inundan. Ahora, un área bajo techo –la nueva terminal de Tocumen– que nos ha costado casi mil millones de dólares, sufre filtraciones tras unas lluvias. Lo mismo ocurrió con parte de la línea 1 del Metro bajo tierra y en la línea 2. Esa empresa lleva cerca de 15 años construyendo megaobras aquí y aún no entiende que en este país las lluvias no son cosa de relajo.

HYDE 1. Hace dos semanas, tras conocer que el Tribunal Electoral acogió las impugnaciones contra sus dos candidaturas, Ricardo Martinelli envió este mensaje: “Vamos a volver a ser presidente en el año 2024 [sic]. ¡Volveremos!”. Ahora, como si padeciera un trastorno de doble personalidad, dice en una carta pública: “yo prefiero irme y recomponer mi vida, negocios, familia y mi prestigio… Trataré de quedarme de referente”. Al mejor estilo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

HYDE 2. En esa nota, Martinelli sostiene que Cambio Democrático no perdió la elección el 5 de mayo, sino antes, el 25 de abril, cuando salió el fallo contra sus candidaturas, y Roux ni siquiera lo fue a ver a El Renacer. En cambio, no escatima elogios para Cortizo, a quien dice conocer “de la infancia” (aunque nadie había reparado que fueran siquiera contemporáneos…). “No ganó Cortizo, ganamos todos”. Tantas muestras de afecto resultan inquietantes. “Yo me siento que he ganado tal como Lombana”. Quién lo entiende…

NI TOY. Yassir Purcait aceptó mansamente que la tercera curul del 8-9 fuera para Tito Rodríguez, pero Carla García examina la información para decidir si impugna la proclamación de Crispiano Adames. Mientras, Cortizo sigue sin pronunciarse sobre las denuncias de irregularidades en la conformación de la Asamblea para el próximo quinquenio. O se ha desentendido del asunto o simplemente no revisa Twitter ni lee periódicos ni ve televisión.