¿Y EL MELLO? Sin duda, la presentación de la lista de los donantes en las campañas políticas ha sido un paso positivo en materia de transparencia. Sin embargo, al menos en la de Nito Cortizo nos hacen falta algunos viejos conocidos. Lo cierto es que a esta campaña no le faltó el billullo.

CON LA LUPA. Y hablando de donantes, en la lista de “Uniendo Fuerzas” hay varias concreteras, constructoras y proveedores de insumos de construcción. Con estos grandes y nuevos amigos seguramente la economía se reactivará en pocos meses. Ojo con el pago de favores en el gobierNito.

TRASLADOS MISTERIOSOS. En las entrañas de la Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Benicio Robinson, se cocina algo que si no lo es, al menos lo parece. Resulta que se organiza una sesión especial encargada de aprobar traslados de partidas entre diferentes instituciones del Gobierno. No divulgan cuáles instituciones serían beneficiadas ni cuánto dinero será trasladado. A este diputado, eso de que la mujer del César no solo debe serlo sino parecerlo, como que le importa bien poco.

CULEBRITAS I. Hoy es el día de los cuchillos largos en el Panameñista, que celebra una reunión extraordinaria. Los más vociferantes son el malogrado candidato presidencial José Blandón y el exministro Mario Etchelecu. Ambos pedirán la renuncia de todo el directorio y la conformación de uno provisional.

CULEBRITAS II. Blandón también está indignado por el estado de la emblemática sede del Panameñista en avenida Perú. Qué raro que él desconociera las condiciones actuales del inmueble… ¿Será que, siendo abanderado de ese colectivo, no se dio siquiera una vuelta por ese lugar en los 60 días de campaña? Etchelecu no se ha pronunciado al respecto. Como casero de la Embajada de China en Panamá, habrá ido más veces a esa sede diplomática que al edificio Jorge Pacífico Adames, de las otroras culebritas berracas .

PRUEBA ÁCIDA. Los cinco diputados independientes han prometido públicamente despojarse de los privilegios que les otorga la Asamblea Nacional. ¿Lo harán las nuevas caras de los partidos políticos? ¿O harán lo mismo que los que ya no estarán? Llegó el momento de probar de qué están hechos los nuevos diputados: palabras o hechos.

‘DON'T GIVE UP’. Al alcalde de Taboga hay que reconocerle su afanosa insistencia. A pesar de que todo el mundo rechaza el contrato para que la isla Boná se convierta en una terminal de combustible, él sigue luchando para que el documento lo apruebe la Contraloría. O es ciego y sordo o hay algo más, secreto e impronunciable.