PURA BULLA. La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya presentó su informe sobre las recientes elecciones generales en Panamá. Aunque el jefe de la delegación, el expresidente colombiano Andrés Pastrana, se reunió con Marta de Martinelli, en el documento no se hace una sola mención directa de Ricardo Martinelli, su situación procesal o sus candidaturas impugnadas. Tomando en cuenta que una reunión como la sostenida con la ex primera dama no la tiene cada persona que hace un señalamiento contra el proceso o el Tribunal Electoral, la omisión parece indicar que la misión no escuchó nada que fuera digno de crédito o preocupación.

BROCHAZO. Ayer, el gerente de la Zona Libre de Colón, Manuel Grimaldo, acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar un traslado de partida de $1.2 millones para pagos de alquiler, servicios y mantenimiento. Grimaldo aprovechó para felicitar al presidente de la comisión, Benicio Robinson, por su “merecida” reelección como diputado de la provincia de Bocas del Toro. Y eso lo dijo cuando ya su solicitud había sido aprobada, así que imagínense todo lo que debe haber expresado antes de lograr la bendición de Robinson . Si fuera un cepillo, se quedaría sin cerdas.

POR ARTE DE MAGIA. Dice Benicio Robinson que la Comisión de Presupuesto sesionará “hasta el último día que me da Dios en esa comisión”. Hará falta más que un padrenuestro y un par de avemarías para asegurarnos que quien manejó tan “diligentemente” los fondos de la Fedebeis no se le ocurra usar el Presupuesto General del Estado 2019 cual si fuera mago. O sea, “mire por aquí, mire por acá y ahora no hay na”.

OTRA DERROTA Al parecer, la iniciativa del Ejecutivo de llamar a sesiones extraordinarias a la Asamblea toma terreno. Y, a propósito, la Presidencia de la República incluirá en estas el proyecto de ley que declara área protegida, en la categoría de refugio de vida, a isla Boná. A ver si el alcalde de Taboga deja de jorobar con ese asunto, por cuya insistencia uno no puede dejar de sospechar.

CURRÍCULUM. Un caballo llamado You Never Know, propiedad de Bernabé Pérez, el exdiputado que quería ser contralor, actual presidente de la Sociedad de Dueños de Caballos, dio positivo en pruebas antidopaje en el hipódromo Presidente Remón. Ay, don Bernabé, primero fue un mozo de corral que lo señaló como sospechoso de estar detrás de la agresión de la que había sido víctima. Luego, lo de los cheques de la planilla 172 del diputado Héctor Aparicio, y ahora esto. Si por segunda vez decide estar en la carrera por el cargo de contralor, tremenda hoja de vida podrá presentar.