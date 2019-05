EN FAMILIA. La suplente del diputado reelecto del PRD Crispiano Adames es Sara Montenegro, exempleada y defensora pública de la desaparecida firma de abogados Mossack Fonseca y cuñada del Mello Alemán. Si este señor es un conocido personaje del sector empresarial de dicho partido y uno de sus donantes declarado, ¿cómo así que no aparece en la lista de donantes de Crispy? ¿ Será que la donación se habrá hecho a través de prestanombres?

DE TEFLÓN. Después de la abrumadora derrota del 5 de mayo llegaron a la Asamblea con caras largas Dana Castañeda, Chelita Delgado y Kathleen Levy. Se limitaron a ocupar una silla, porque de debatir y cuestionar los traslados de partidas en la Comisión de Presupuesto, na nay, na nay. Al menos, a estas tres nadie las echará de menos.

TILÍN TILÍN. Por los lados de Cambio Democrático más de uno se ha debido quedar esperando la impugnación de la proclamación del presidente electo. Tanta bulla, lloradera y hasta de fraude hablaron para luego ni siquiera decir que no impugnarían. Son los maestros de la desestabilización. Definitivamente, han aprendido de su maestro.

VERIFÍCATE. Los empresarios y todos aquellos que les donaron a los candidatos en la campaña recién pasada deberían tomarse el trabajo de revisar los informes de gastos que están presentando estos al Tribunal Electoral, a fin de verificar que sus donaciones se encuentren listadas. No vaya a ser que se encuentren alguna desagradable sorpresa. Recuerden: más sabe el diablo por viejo que por diablo.

EQUINOS. José Pérez, hijo de Bernabé Pérez –actual presidente de la Sociedad de Dueños de Caballos– fue citado por la Comisión Nacional de Carreras para que esté presente el próximo lunes –en su calidad de preparador– durante el análisis de una contra muestra del caballo You Never Know, propiedad de su padre. Este ejemplar dio positivo en una prueba antidoping que se hizo días atrás. Hay que ir, porque uno nunca sabe…

‘FREE WILLY’. Ricardo Martinelli promueve en redes sociales una campaña en la que anuncia su excarcelación, el próximo 12 de junio, cuando se cumple un año de su permanencia en El Renacer. Pero, aunque el Código Procesal Penal reconoce que la detención provisional “no puede exceder un año”, también contempla excepciones: cuando el juez considere que hay posibilidad de fuga, peligro de destrucción de pruebas o de que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona. O no entiende lo que dice la norma o nadie se atreve a explicárselo bien.