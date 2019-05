CONTABILIDAD. El ejemplo más claro de que todavía nos falta calle en cuanto a transparencia y, mucha, es el informe de donantes, ingresos y gastos del diputado reelecto Miguel Fanovich. A pesar de haberse gastado más de 189 mil dólares, no sabemos de dónde salió el dinero ni en qué fue que se lo gastó. Además, le recomendamos una clasesita de matemáticas al honorable, para ver si la próxima vez, al menos, los números cuadran.

VIVITO Y COLEANDO. Esta semana, en el caso del hijo homónimo del exmagistrado Oydén Ortega, se celebrará la audiencia de imputación. Tal parece que el caso no estaba muerto ... solo de parranda.

EN MANOS DE AYÚ. Se supo que la Corte Suprema reactivará el caso por el cual se investigan irregularidades en la compra de granos a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN). Un par de diputados comenzarán a ponerse nerviosos y, si no, pregúntenle al Búfalo Sexual y a Vidal García. Apuestas corren sobre cuál será el marcador. Justicia versus impunidad.

PASE DE FACTURA. Todo parece indicar que la derrota que sufrió en Pesé el feudo oficialista está cobrando sus primeras víctimas. Encabezando la lista, el comité organizador del Corpus Christi de Parita, al que le ha sido suspendida la ayuda económica, y le siguen la gran cantidad de empleados públicos despedidos en Chitré. ¿Cobrando la deslealtad?

ADIVINA ADIVINADOR. No ha tomado posesión la nueva Asamblea Nacional y ya corren rumores de una nueva pareja legislativa. Pronto la presidenta y el diputado consorte serán cosa del pasado. En este caso, se trata de dos diputados de Cambio Democrático. Él, del 8-10, y ella, del 4-6. ¿Amor o estrategia política?

‘MEGA FAIL’. Ante las inundaciones del fin de semana, el alcalde explicó: “Quienes seguimos de cerca lo que ocurre en la capital desde hace años, sabemos que los problemas de inundación no son algo nuevo en la ciudad y no han sido ocasionados en este periodo. Son la acumulación de años y años de no hacer nada para resolverlos”. Efectivamente, lo que dice es cierto, pero si ya se conocía la enfermedad, por qué no se aplicó el remedio.

BOLA DE CRISTAL. Los únicos que no han sido proclamados para los cargos para los que fueron postulados son los diputados del Parlacen. Seguramente, estarán Pany Pérez, Rubén De León y los hermanos Martinelli Linares, entre otros, esperando por su tan anhelada inmunidad. Si en algo tuvo visión el reo de El Renacer fue en bautizar la organización como lo hizo. Porque ahora hasta sus propios hijos entrarán en ella.