TRANSICIÓN I. Dicen que las cosas a lo interno del PRD están que pican, en especial entre la gente del gobierNito y los dinosaurios de siempre. Por un lado, está el diputado de Bocas que casi no sale electo reclamando dos ministerios para su gente y le han dicho que se tendrá que conformar con la gobernación de su provincia. El poder político-legislativo empieza a exigir sus cuotas de poder.

TRANSICIÓN II. Para continuar –uniendo fuerzas–, el doctorcito del 8-7 también reclama lo suyo, pero él busca controlar la CSS y el Minsa. Mal presagio para esas instituciones si se conceden sus pretensiones. ¿Enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo?

REEMPLAZO. El caso Mossack Fonseca tiene nueva fiscal. El equipo es liderado por la abogada Isis Soto. Mientras, las indagatorias y demás diligencias continúan. ¡Quién dijo miedo!

¿Y MI SILLA? Uno de los líderes del movimiento los Populares con Nito parece tener aspiraciones en el nuevo gobierno, en el área de seguridad. No es poca cosa lo que quiere, si se consideran los antecedentes de este señor, quien en el pasado ha enfrentado cargos por corrupción y peculado, así como tráfico de armas. Eso pasa cuando se acepta ayuda en campaña de cualquiera.

NUEVA PROMESA. Por cierto, el presidente electo ha dicho que en su gobierno habrá un código de conducta al que deberán comprometerse todos sus miembros: “No mentir, no robar, no hacer trampas ni permitir que nadie las haga”. Eso suena como “se vale meter la pata, pero no la mano”.

PREPARAN TERRENO. Días después de la victoria del PRD en las elecciones del pasado 5 de mayo, se inició en redes un movimiento para liberar a Ricardo Martinelli, dando por hecho que saldrá de su detención preventiva a mediados del próximo mes, cuando se cumple un año desde que fue arrestado. Si la autoridad no cumple con el deseo de este movimiento de gente cercana y simpatizante del expresidente, otra vez los veremos en la calle gritando violación del debido proceso, persecución política y las arengas de siempre, citadas también por la misma gente.

INSISTENCIA. A Mayer Mizrachi, el representante de Bella Vista le negó un permiso para el uso del parque Urracá para una fiesta que él denomina el Tortugone, que se realizaría a finales del próximo mes. Las razones, según dijo en un video que esparció en redes, es que ese mismo día, en ese lugar y a la misma hora, la junta comunal desarrollará una actividad. Pero, pese a ello, sigue invitando a todo el mundo a esta “fiesta familiar” para celebrar la salida de Varela y la bienvenida de Cortizo. Es mejor que vaya con su disfraz de tortuga, por si acaso se inunda el parque con la lluvia.