CHEQUEO. El Tribunal Electoral debería ser más exigente con esos informes de ingresos y gastos que presentaron algunos candidatos ganadores en las elecciones pasadas. Un método eficaz para evadir la identidad de los donantes es comprar cheques de gerencia, y eso abunda en algunos informes. El TE se hace de la vista gorda o no le importa que se burlen de él.

IMPERTINENTE. El jueves, mientras Gaby Carrizo daba declaraciones sobre lo “imprudente” que eran las nuevas designaciones del Ejecutivo y el llamado a sesiones extraordinarias, la esposa del presidente electo, Yazmín Colón, y la del propio Carrizo, Julieta Spiegel, eran atendidas cordialmente por la primera dama Lorena Castillo de Varela, en el Palacio de las Garzas. Eso sí es imprudente: habla de las peras, con la boca llena de ellas...

DISGUSTOS. Más de Gaby. La tendencia del PRD no está de acuerdo con las designaciones que ha hecho Cortizo hasta ahora. Opinan que varios de los elegidos para integrar el Gabinete responden a un señorío insospechado del vicepresidente electo, que, para colmo, será ministro de la Presidencia. Risas vemos, poder que no sabemos.

DONANTES AL PODER. El nombre de Jaime Campuzano, gerente del Hotel Panamá, suena más fuerte que una maraca en procesión como futuro administrador de la Autoridad de Turismo, con rango de ministro. Aunque su lugar de nacimiento no es Panamá, no es menos cierto que ya tuvimos un titular colombiano en ese ministerio: Salo Shamá. Pero, al margen de dónde nació, lo cuestionable sería que llegaría al cargo como uno de los principales donantes de la campaña de Cortizo. De ser así, ¿en dónde quedó eso de que no iba a pagar favores?

QUERUBÍN. Dice Chello Gálvez que lo tendrán que “enamorar” para que la Comisión de Credenciales -que él preside- recomiende al pleno la ratificación de Luis Tapia como magistrado. ¿Ya habrá dicho cuánto amor necesita? Cuando no hay planilla 080 o 172, ese amor debe ser difícil de cuantificar.

‘ CHIFEO’. Termina otra semana y todavía no se celebra la reunión extraordinaria del directorio del Partido Panameñista -o lo que queda de él…- que reclaman Blandón y Etchelecu, entre otros. Ni rastro de Popi Varela, presidente del colectivo. Parece que a lo único que han renunciado es a la vergüenza.