CREDENCIALES. Esta semana se hará el primer llamado en el pleno de la Asamblea Nacional para las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de la República, para, entre otras cosas, aprobar o rechazar las designaciones propuestas por el Ejecutivo para la ACP, la Fiscalía Electoral y la Corte. Aunque ya el Búfalo Sexual, presidente de la Comisión de Credenciales, ha dicho que no hay ambiente, habrá que ver qué dice el resto... caras vemos, billeteras no sabemos.

CULPA. Y, hablando de las extraordinarias, los diputados de la bancada -todavía- oficialista están rebeldes contra estas sesiones y hasta han dicho que no asistirán, pues culpan a Juan Carlos Varela por su derrota. Como si las planillas, contratos y otras hierbas aromáticas no hubiesen tenido nada que ver con su no reelección. Como bien dicen, qué culpa tiene la rama, si la rana salta y se ensarta.

OPORTUNIDADES. Y, hablando de los panameñistas, los ánimos están que arden por la reunión del directorio de mañana. Se supo que se presentarán dos propuestas: una que supondría la renuncia de todo el directorio, y la otra, por medio de la cual se le daría un plazo al directorio para que analice una salida a la crisis política que vive el partido. Noche de cuchillos largos.

POPULISMO 101. El presidente electo Nito Cortizo comenzó una gira de agradecimiento a sus copartidarios. Durante el recorrido le cayó un diluvio de toda clase de peticiones y solicitudes de ayuda. Al parecer, fueron tantas que superaron, y con creces, los más de 600 mil votos que sacó el 5 de mayo. Y eso que esto solo comienza.

PREGUNTA. Otro dato al que no hay que perderle la vista, es a la promesa de no mentir del ministro de Seguridad designado, Rolando Mirones, quien además es cuñado del abogado Mauricio Cort, implicado en el caso Odebrecht y que todavía no está libre de paja y polvo. ¿Se guardará el designado todo lo que sabe de su pariente ?

CONFIANZA. No contento con que un juzgado haya anulado su indagatoria en el caso Odebrecht, ahora Fotis Lymberópulos pretende que se decrete la prescripción de dicho caso. Como hasta ahora este señor ha sido intocable, cualquier cosa pudiese pasar. Tal parece que la justicia ya no es ciega ni sorda y ahora ve y oye más que nunca.

‘ INSTAFLASH’. El movimiento libertad RM apuesta a que su líder saldrá de El Renacer en unos 15 días. Una leidita al artículo 504 del Código Procesal Penal no les vendría nada mal. En otras palabras, aquí no basta con que salga el payaso para soltar la carcajada.