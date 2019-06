‘STRIKE’. Para algunos profesionales del derecho, eso de la ética profesional y la lealtad procesal no está de moda. Qué importa cometer faltas y desobedecer las órdenes de un juez, si las multas son tan irrisorias que, como ellos mismos dicen, no tienen ni que esperar la quincena para pagarlas. Si no que le pregunten a uno de los abogados del reo, que a pesar de la prohibición del juez de garantías dijo el nombre del testigo protegido públicamente. ¡Qué poca altura!

¿CÓMO ASÍ? Y hablando de la audiencia de los pinchazos, ayer al público se le pidió salir de la sala en dos ocasiones. La primera, porque se iba a tratar un correo que contendría información sobre la vida íntima de una persona, y la segunda, porque se evidenciaría “un tratamiento de belleza” de un abogado, según dijo el juez. El primer caso es entendible, pero el segundo... Whaaaaat?

RIFIRRAFE Quien no la pasó muy bien ayer en la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional fue el viceministro de Economía, Gustavo Valderrama. En el encuentro con los jubilados que pretenden el pago de un bono extraordinario, le dijeron de todo, hasta mentiroso. Así las cosas, el funcionario se retiró de la sesión antes de que concluyera el debate. Como si no tuviera que regresar mañana miércoles.

‘DOUBLE FACE’. Hoy volverá a reunirse el directorio del Partido Panameñista. Según dijo uno de los ex precandidatos presidenciales (el que no es el alcalde), todos deberían renunciar. La cosa es que a puertas cerradas su posición dio un giro de 180 grados. Ahora dice que los directores no deben abandonar sus cargos para poder solucionar la crisis política dentro del partido. Por fin, ¿cuál de las dos es?

CULPABLE SOY YO. Y hablando de los panameñistas, este fin de semana la gente del ex candidato presidencial y actual alcalde se reunió con el mismísimo excelentísimo. En el encuentro hubo rayos y centellas y toda clase de acusaciones. Al final, ambos manifestaron que seguirán en el partido. Con tanta simpatía los años venideros se pintan bastante entretenidos por los lados del partido de Arnulfo. Se acerca el invierno.

‘HEAD HUNTER’. El secretario general del Partido Revolucionario Democrático tiene una nueva tarea. Ahora le busca trabajo a los copartidarios que quedaron desempleados. En el top de su lista aparece su sobrino Quibián Panay. A ver a dónde lo logra ubicar. Si no, siempre queda su amorosa diputada consorte.

MEDALLERO El presidente Juan Carlos Varela ha dedicado sus últimos días en las Garzas a cortar cintas y otorgar condecoraciones. Y todavía faltarían los indultos. ¿Deja vu?