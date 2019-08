CHAPATÍN. No es ningún secreto que Julio García Valarini quiere mantenerse en el despacho superior de la CSS. Recientemente, presentó ante la Corte un recurso contra la decisión de la junta directiva de no recibir sus documentos como candidato a director. Dado que este recurso no se ha resuelto aún, parece que su interés está ahora en la subdirección. En una lejana galaxia debe existir alguna buena razón para que este señor se quede en la administración de la Caja, porque situaciones como el desabastecimiento de medicamentos, el incumplimiento en las citas médicas, la falta de equipos, las designaciones al margen de la escala salarial y la mora en las licitaciones públicas persistieron en su -breve- gestión. De seguir así, pronto no habrá ni ibuprofeno.

# CAIGAQUIENCAIGA. Nito Cortizo recibió a José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, con quien habló de iniciativas para combatir la corrupción y depurar el sistema judicial. Ojalá le haga caso y no le haya atendido solo para colgar la foto en Twitter.

CORAZA. Cuesta creer que los propios diputados flexibilicen la forma en que pueden ser juzgados, pero eso es lo que pretende Juan Diego Vásquez con su propuesta para eliminar la prueba idónea como requisito para denunciar a un “honorable”. En 2015, cuando la Asamblea discutió un proyecto (fallido) similar, Zulay Rodríguez y Benicio Robinson no solo defendieron la prueba idónea, sino que propusieron que la misma se acompañara “de elementos de convicción que determinen la existencia del hecho punible”. Han pasado cuatro años, y cuesta creer que esta gente haya cambiado de parecer. Al contrario, Rodríguez y Robinson podrían tener renovadas razones para oponerse a esta iniciativa. Otro motivo más para protestar mañana en la escalinata de la Corte.

MANITOS. El diputado Luis Eduardo Carles y su esposa, la folclorista Elena Llorach, fueron los padrinos del matrimonio campesino que se celebró el pasado fin de semana como parte del Festival del Manito. Menos romántico fueron los abanderamientos. El viernes, la bandera la llevó Marcos Castillero, presidente de la Asamblea, y ayer le correspondió al vicepresidente de la República, Gaby Carrizo, quien hizo el recorrido con los ministros Iván Eskildsen (de Turismo) y Doris Zapata (de Trabajo).

TRANSEÚNTES. Por la Feria del Libro se dejaron ver Martín Torrijos, José Blandón, Ricardo Lombana, Ramón Martínez y Juan Diego Vásquez, entre otros. A todos los habrían podido llevar a compartir sus experiencias al pabellón de cuentacuentos.