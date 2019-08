¿AMIGOS?. Ayer circuló en redes una serie de mensajes de que algunos allegados al exreo están de viaje por el viejo continente, supuestamente buscando información por encargo del mandamás. ¿Estará la diputada alborotosa en ese grupo? ¿A que será lo que juega la honorable? Cuidado pues, que la gente no es tonta y el que juega con fuego tarde o temprano se quema.

PERIPLO. Más sobre el viaje a Europa. Dice Pachi que a la diputada la acompaña un ex candidato independiente. ¿Será ese mismo que se desinfló a último momento y que tan pronto salió el exreo apareció en una foto visitándolo en su casa?. A algunos ese dicho que dice caras vemos, corazones no, les aplica bien poco, porque ni disimulan.

POPULISMO. Dice el diputado Miguel Fanovich del Molirena que habría que equiparar el pago del décimo tercer mes de los empleados públicos a la forma en que se hace en el sector privado y, para ello, presentó ayer un proyecto de ley. Qué fácil es hacer fiesta con lo que no nos cuesta. Más vale que en su proyecto explique de dónde saldrán los fondos para hacer realidad lo que plantea. Esta gente todavía cree que el pueblo es fácil de engañar.

MOSTRANDO DIENTES. El magistrado Harry Díaz respondió vía carta al expresidente Ricardo Martinelli, luego de que este último dijera en un mensaje de Twitter que se había equivocado al nombrarlo en la Corte, debido a su falta de experiencia y capacidad. En su respuesta, Díaz habla sobre el arrepentimiento y lo infalible de la justicia en la otra vida. Lo cierto es que ley de gravedad nunca falla: todo lo que sube, ha de bajar. #caigaquiencaiga.

NO HAY ARROZ. Este fin de semana no había arroz en la feria libre de San Antonio. Lo curioso es que el alcalde de San Miguelito no se molestó por el hecho de que varios se tuvieron que retirar con las manos vacías, sino con un periodista que osó preguntarle la razón de la escasez del grano. Qué manía de atacar al mensajero la que tienen algunos políticos.

POR LA PLATA... Revisando la planilla estatal es fácil comprobar que casi todo el Comité Ejecutivo Nacional del partido gobernante quedó en el Legislativo o en el Ejecutivo. Ha quedado en evidencia que también en el gobierNito es poderoso caballero el don dinero.

PODER TRAS PODER. Más sobre los del CEN. En el Ejecutivo fueron designadas en el Ministerio de Salud Rosario Turner y Eyda Ruiz. En el de Trabajo, Doriz Zapata. El resto obtuvo una curul en el Legislativo. Ahí están los ya desgastados Benicio y Crispiano y ahora el novato Javier Sucre. Y Pedro Miguel... moviendo las cuerdas tras bastidores.