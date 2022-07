Tasas y tarifarios

El acuerdo No.001-2011 de 4 de enero de 2011, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, “Por el cual se dictan lineamientos para la transparencia de la información por el uso de los productos y servicios bancarios”, acuerda en el artículo dos (2) el Principio de Transparencia de la Información, el cual reza lo siguiente:

“Los bancos deberán promover la transparencia de la información como un mecanismo para que los usuarios de los servicios bancarios y el público en general conozcan en todo momento y puedan tomar decisiones informadas con relación a las operaciones y servicios bancarios. Para tales efectos, los bancos deberán ser plenamente transparentes en la difusión, aplicación y modificación de las tasas de interés, comisiones o cargos, recargos, cargos por cuenta de terceros y cualquier otra tarifa que ofrezcan y realicen, así como a los servicios que brinden. Esta información deberá ser accesible al público en general y en formato que permita su fácil comprensión” (p.2).

En una revisión de sitios web efectuada conjuntamente con un grupo de estudiantes, de los 40 bancos que en estos momentos portan la licencia general en nuestro país, 18 no publican sus tasas de préstamo personal y 14 no publican las de préstamos hipotecarios ni de autos. Esto, en parte, pudiera responder al hecho de que no ofrezcan este tipo de financiamiento dentro de su cartera, lo cual es legítimo, pues cada banco está en la facultad de decidir hacia qué rubros y nichos de mercado se dirige. No obstante, esta consideración no deja de ser un supuesto. De igual manera, nada le costaría al banco expresar tanto lo que ofrece como lo que no, pues la transparencia debiera suponer tanto lo que se pueda expresar alta y llanamente como las aclaraciones oportunas para evitar inadecuadas interpretaciones.

Ahora bien, este ejercicio sencillo pero interesante, no solamente nos permitió una revisión de las tasas mínimas y máximas de la reñida actividad bancaria, sino ciertos aspectos que merecen especial atención:

1. Varios de los bancos exigen, para una navegación en su portal, un usuario y contraseña como cliente. Esto, riñe con el artículo precitado y el 5, puesto que expresan claramente que: (…)Los bancos deberán informar al público en general sus tasas de interés, sus comisiones (ya sean fijas, en rangos o de referencia, según sea el caso) y los recargos(…). Esta información deberá ser difundida de manera gratuita, clara, explícita y comprensible a fin de evitar que su texto pueda generar confusiones o interpretaciones incorrectas.

Nótese que el acuerdo describe “público en general”, no clientes, como también enfatiza que la información debe ser difundida de manera gratuita, clara, explícita y comprensible.

Otros hallazgos de interés:

2. Aproximadamente cuatro bancos no poseen página web, (o el vínculo que proporciona la Superintendencia está desactualizado), lo cual lacera la obligada transparencia.

3. Casi todos los bancos publican las tasas de interés que pagan sobre los ahorros y depósitos a plazo fijo, así como las comisiones y recargos, bajo un documento que titulan tasas y tarifas, o simplemente tarifario, no obstante, buena parte de ellos, amputa del tarifario las tasas activas (sobre los préstamos), tal como se ha expresado.

4. Existen bancos con tarifarios muy completos, que detallan de manera muy precisa las tasas por tipos de préstamos, así como las comisiones y recargos, incluso en formato de página web y con un documento descargable en formato pdf. Hacemos la debida aclaración de que más de un tercio así lo hace.

Aunque el artículo 12 del mismo acuerdo habla de sanciones, el espíritu de esta nota no es señalar culpables, sino promover la transparencia. Los bancos, intermediarios financieros por excelencia, trabajan con dinero del público. En esta vía, cualquier persona, como cliente potencial o activo, tiene el derecho de saber, de explorar y de informarse para elegir.

La autora es docente universitaria.