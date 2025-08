Tejiendo diálogos bilaterales

Exclusivo Suscriptores

La Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL 2025) abre sus puertas el 11 de agosto en el Centro de Convenciones ATLAPA. Como es tradición se ha dedicado a un país y en esta ocasión le ha tocado a Marruecos ser el país invitado de honor. Es la primera vez que un país del Próximo Oriente es invitado, lo que representa la oportunidad para conocer la rica historia, literatura y diversidad cultural de esta nación del norte de África.

Revisando el programa, que se puede descargar desde las redes de la Cámara panameña del libro, podremos encontrar una agenda nutrida de actividades alusivas a la cultura árabe muy interesante. En este artículo vamos a reseñar cuatro eventos puntuales, porque estamos estrechamente vinculados a ellos como organizadores. Con estas cuatro propuestas queremos invitar a nuestros lectores a esta versión de la feria. Veamos.

Del 12 al 15 de agosto se llevará a cabo el Congreso de Bibliotecarios, que forma parte de las jornadas pedagógicas, bajo el lema "Saberes abiertos y tecnología emergente: la nueva agenda de las bibliotecas“. El congreso será un espacio donde se reflexionará sobre el rol de las bibliotecas en la era digital y el acceso al conocimiento como derecho. La inclusión de expositores nacionales e internacionales en este escenario sugiere que las alianzas Sur-Sur pueden construirse también desde el ámbito de la cultura, la educación y la tecnología, y que las bibliotecas son agentes culturales de base en nuestras comunidades que ayudan a construir futuro.

El Círculo Infantil y Juvenil de Narración Oral Héctor Collado, programa de rescate del valor social de la palabra y la oralidad, del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, se presentará el sábado 16 de agosto a las 10:00 a.m. en el salón Chaquira. Los pequeños narradores de historias han preparado la función titulada: "Historias y aventuras desde el Oriente“, una actividad que sumerge a los niños panameños en la riqueza de las narraciones tradicionales del mundo árabe. Esto no solo promueve la lectura y el arte de contar historias, sino que también fomenta la empatía y el respeto por otras culturas desde edades tempranas.

El sábado 16 de agosto, a la 1:00 p.m. en el salón Bejuco -Chocoe, se presenta el libro Cartografía del asombro, una colaboración entre la escritora marroquí Fátima Lahssini y la panameña Gloria Young, quienes presentarán la obra que contiene narraciones de viaje, poemas y relatos de 25 autores. La actividad contará con la presencia de la investigadora Dra. Rajaa Dakir, el presidente de AAPAMAR, Profesor y diplomático, Euclides Tapia, el poeta hasaní Bachir Edkhil.

El libro surge como una iniciativa de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos (AMEII) y de la Asociación de Amistad Panamá Marruecos (AAPAMARR), y una edición colectiva entre la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Aïn Chock Université Hassan II de Casablanca, la Hassan First University of Settat y el Ministerio de Cultura de Panamá.

El domingo 17 de agosto, a las 4:00 p.m. en el salón Trenzado, se dará la función de narración oral Cuentos árabes para reír y pensar de este servidor. Contaremos con la presentación de la Academia Dincerdance por Yayi Cultura. Esta función de cuentos la vamos a dedicar al mundo árabe y, sobre todo, al pueblo Palestino. Será un espectáculo de historias lejanas, de música y danza.

La presencia de Marruecos en la FIL es una relación simbólica de una cultura milenaria y su creciente influencia en África y el mundo árabe. Es una cultura que es un tejido de diálogos como lo expresa el lema de la feria este año.

La relación entre Panamá y Marruecos aún es joven, pero muestra señales claras de fortalecimiento. Ambos países comparten desafíos similares, como la necesidad de diversificar sus economías e impulsar la educación. La cultura puede ser un terreno fértil para que las relaciones diplomáticas y comerciales florezcan.

La FIL 2025 es una oportunidad inigualable para que el público panameño explore otras cosmovisiones y reconozca la potencia transformadora de la literatura y la cultura en general. En un contexto global caracterizado por la incertidumbre y los repliegues identitarios, esta feria apuesta por el diálogo, la apertura y el entendimiento mutuo. La invitación a Marruecos es una muestra de afirmación política y cultural: el Sur también piensa, escribe, sueña y construye futuros.

Tanto Marruecos como Panamá albergan comunidades con tradiciones poco difundidas globalmente (como la cultura amazigh o las raíces afropanameñas). La cultura posiciona a ambos países como actores clave en la preservación y difusión del patrimonio intangible.

En un mundo donde el aislamiento cultural es una tentación, iniciativas como esta demuestran que el arte y la literatura son herramientas esenciales para construir puentes duraderos. Marruecos y Panamá tienen, en este proyecto, una oportunidad para escribir juntos un nuevo capítulo de cooperación, donde la cultura sea el lenguaje común. Nos vemos en la feria.