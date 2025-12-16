Teletón 2030: entre la solidaridad y el agotamiento de un modelo

Exclusivo Suscriptores

Días atrás, la Teletón 2030 en Panamá volvió a plantearnos una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué aún existe? No desde el desprecio a la solidaridad, sino desde la reflexión crítica de un país que ha cambiado, de una economía golpeada y de una ciudadanía cada vez más escéptica. Este año, llegar a la meta fue difícil. Y no solo eso: la meta misma fue menor que en años anteriores. Ese detalle, que podría parecer técnico, es en realidad profundamente simbólico.

Durante décadas, la Teletón fue un evento nacional, un espacio donde la televisión, las empresas, el Estado y la ciudadanía se unían bajo una causa común. Pero los eventos también se desgastan. La reducción de la meta parece reconocer, aunque de manera silenciosa, que la capacidad de donar ha disminuido y que la fe en el modelo ya no es la misma. No se trata únicamente de falta de dinero, sino de una crisis de credibilidad y de prioridades.

La economía panameña atraviesa un momento complejo. El costo de la vida aumenta, el empleo es más precario y la clase media —tradicional sostén de este tipo de iniciativas— siente que ya no puede cargar con todo. Pedir solidaridad permanente a una población agotada termina siendo contraproducente. La gente no es insensible; está cansada. Y cuando el esfuerzo parece repetirse año tras año sin una solución estructural de fondo, la empatía se transforma en distancia.

Otro punto que merece debate es la participación del Estado. ¿Por qué las entidades públicas deben donar a la Teletón? El dinero del Estado es, en esencia, dinero de todos. Que instituciones públicas aporten para cubrir vacíos en salud genera una contradicción de fondo: si el Estado debe donar para que exista atención especializada, entonces algo no está funcionando en el sistema público. La solidaridad no debería sustituir la obligación constitucional de garantizar la salud. Las fundaciones y clubes deberían ser complementos, no parches permanentes.

Esto conduce inevitablemente al cuestionamiento del Club 20-30. ¿Por qué la ciudadanía ha perdido credibilidad en esta organización? Tal vez porque su discurso no ha evolucionado al ritmo de los tiempos. La transparencia hoy no es opcional; es una exigencia. La gente quiere saber cómo se usan los fondos, cuáles son los impactos reales, qué resultados concretos se logran y por qué, después de tantos años, la dependencia sigue siendo la misma. Sin una narrativa clara y renovada, el modelo se percibe viejo, repetitivo y desconectado de la realidad actual.

Tal vez ha llegado el momento de considerar una retirada digna. No como un fracaso, sino como un cierre responsable de ciclo. Aceptar que una fórmula funcionó en su momento, pero que hoy requiere transformarse profundamente o dar paso a otras estrategias. Esa energía, esa experiencia acumulada y ese capital humano podrían redirigirse hacia proyectos más acordes con los nuevos tiempos: innovación social, incidencia en políticas públicas, veeduría ciudadana o alianzas técnicas que fortalezcan el sistema de salud en lugar de sustituirlo.

Panamá necesita avanzar hacia un Estado capaz de hacerse cargo de los megaproyectos de salud de manera integral, sostenible y permanente, sin corrupción. La caridad no puede seguir siendo el eje de la atención especializada. La solidaridad es valiosa, pero no debe convertirse en la columna vertebral de derechos fundamentales. Cuando una Teletón tiene dificultades para alcanzar su meta y debe reducir sus expectativas, no es solo una señal financiera; es una señal social.

Reflexionar sobre esto no es atacar la buena voluntad de quienes aún creen y cooperan. Es, por el contrario, un llamado a madurar como país. A entender que ayudar no siempre significa seguir igual, sino atreverse a cambiar. A veces, el acto más responsable no es insistir, sino saber cuándo cerrar un capítulo y escribir otro mejor.

El autor es terapeuta ocupacional y docente universitario.